Blondine virtusi Kate Middleton pasirodė viešumoje: pamatykite patys

Renginyje jiems talkino moksleiviai iš Mančesterio bei Pietų Londono, su kuriais karališkoji pora kalbėjosi apie gamtos svarbą ir jos teikiamą naudą jaunajai kartai, rašo „The Sun“.
Kate Middleton nustebino įvaizdžiu
Daug dėmesio sulaukė ir princesės Kate įvaizdis – ji pasirodė su ryškiau šviesintais plaukais. Tai pirmasis jos oficialus dalyvavimas renginyje nuo liepos mėnesio, kuomet ji lankėsi Vimbldone.
Princesė yra Gamtos istorijos muziejaus globėja ir ne kartą yra pabrėžusi, kad buvimas gamtoje jai itin svarbus. Ypač tai sustiprėjo po sunkios asmeninės patirties – kovos su vėžiu.
Praėjusiais metais Kate atskleidė, jog jai diagnozuota onkologinė liga, o pavasarį pasirodžiusiame jautriame vaizdo įraše ji atvirai kalbėjo, kad būtent gamta buvo didžiausia jos ramybės ir stiprybės šaltinis.
„Per pastaruosius metus gamta man tapo tikru prieglobsčiu. Ji padėjo atsigauti, įkvėpė stiprybės ir priminė apie gyvenimo atsinaujinimą“, – tuomet sakė princesė.
Jos žinutė buvo lydima vaizdų iš Škotijos salos Malio, kur ji kartu su princu Williamu lankėsi sukakties proga. Įraše buvo rodoma gamtos grožis – gėlės, upės, kalnų peizažai – o pati Kate ragino žmones neprarasti ryšio su aplinka ir pabrėžė, kad net mažiausios gamtos detalės gali turėti didelę reikšmę mūsų gyvenimui.
Princesė Kate taip pat yra kalbėjusi apie pavasario simboliką – atgimimą, viltį ir naujas pradžias. „Kaip ir gamta po žiemos atgyja, taip ir mes galime atrasti jėgų atsinaujinti“, – sakė ji viename savo pasisakymų.
