  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Buvęs karališkosios šeimos darbuotojas atskleidė, kokia Kate Middleton yra už uždarų durų: 1 gestas nustebino

2025-09-04 13:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-04 13:25

Buvęs karališkasis liokajus Grantas Harroldas, septynerius metus dirbęs karaliui Karoliui III ir jo šeimai, pasidalijo savo įspūdžiais apie tai, kokia Kate Middleton yra už uždarų durų.

Kate Middleton ir princas Williamas (nuotr. SCANPIX)

Buvęs karališkasis liokajus Grantas Harroldas, septynerius metus dirbęs karaliui Karoliui III ir jo šeimai, pasidalijo savo įspūdžiais apie tai, kokia Kate Middleton yra už uždarų durų.

0

Vyras pasidalijo mintimis apie Kate Middleton ir vieną netikėtą jos gestą, skelbė mirror.co.uk.

Pasakė, kokia yra Kate

Nors kai kurie gali manyti, kad šiltas elgesys, kurį matome viešumoje, yra jos karališkųjų pareigų dalis, Grantas Harroldas sako, kad Velso princesė yra tokia pat maloni ir už kamerų.

Ekskliuzyviniame interviu Grant sakė: „Ji labai miela, labai lengvai bendraujanti. Ji yra tokia, kokia atrodo, ji turi nuostabų būdą. Ji yra maloni, taip pat turi gerą humoro jausmą. Ji yra gana lengvai bendraujanti, tiesiog turi šiek tiek savitumo.“

Grantas toliau sakė, kad Kate, nepaisant savo galios, „niekada nemanė esanti geresnė už kitus“.

Karališkasis liokajus sakė, kad vienas Kate gestas jam labai patikdavo. Pasak jo, Kate visuomet pirma pasisveikindavo virtuvėje su darbuotojais, o jau tik tada eidavo pas šeimos narius.

„Tai man atrodė labai malonu“, – teigė jis.

Grantas dirbo karaliaus Karolio, tuomet dar Velso princo, butleriu nuo 2004 iki 2011 metų. Per tą laikotarpį jis taip pat susitiko su princu Williamu, Kate, princu Harry, karaliene Camilla ir velione karaliene Elžbieta II.

 

