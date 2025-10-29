Valstybės kontrolė rekomenduoja peržiūrėti rezervų teisinį reglamentavimą

Kaip rodo VK atliktas praėjusių metų nacionalinio ataskaitų rinkinio finansinis auditas, valstybės rezervai pernai išaugo 31,6 proc., metų pabaigoje jie sudarė 4,8 mlrd. eurų. Anot institucijos, 78 proc. šio didėjimo lėmė „Sodros“ rezervo augimas.
Kaip skelbia VK, Valstybės socialinio draudimo fondo (VSDF) rezervo dydis šiemet, pagal praėjusių metų duomenis, sudarytų 8,17 mlrd. eurų. Anot institucijos, praėjusių metų pabaigoje fonde sukaupta rezervo suma siekė beveik 3,62 mlrd. eurų.
Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) rezervo pagrindinė dalis praėjusių metų pabaigoje sudarė 51,9 mln. eurų, o rizikos valdymo dalis – 496,4 mln. eurų.
Anot VK, tvari yra tik pagrindinė šio fondo dalis, nes rizikos valdymo dalis gali būti naudojama einamosioms išlaidoms padengti. Atsižvelgiant į tai, insitucijos teigimu, šios dalies sumos užtektų padengti apie 2 mėnesių PSDF išlaidas, o pagrindinės dalies pakaktų penkioms dienoms.
Valstybės rezervinio fondo, skirto finansiniam stabilumui sunkmečiu užtikrinti, reikiamas dydis, anot VK, nėra teisiškai apibrėžtas. Pernai valstybės biudžeto išlaidos sudarė 20,11 mlrd. eurų, todėl, kaip teigia aukščiausioji audito institucija, šio fondo pinigų užtektų pusantros savaitės įprasto veikimo valstybės išlaidoms padengti. Kaip nurodo institucija, pasak auditorių, didėjant geopolitinėms įtampoms, strateginis rezervų valdymas tampa itin svarbus, siekiant užtikrinti fiskalinį atsparumą, operatyvų reagavimą į ekonominius ar saugumo iššūkius ir valstybės finansinį savarankiškumą.
