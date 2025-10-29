Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministerijų lūkesčiai verslui: pasiūlyti, kaip aptikti ir sunaikinti kontrabandinius balionus

2025-10-29 15:02 / šaltinis: BNS
2025-10-29 15:02

Ekonomikos ir inovacijų (EIM) bei Vidaus reikalų (VRM) ministerijos parengė rekomendacijas įmonėms, kurios norėtų gauti iki 1 mln. eurų finansavimą ir pasiūlyti sprendimus, galinčius apsaugoti Lietuvos oro erdvę nuo nuo iš Baltarusijos atskrendančių meteorologinių balionų.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (nuotr. Dainiaus Labučio)

Ekonomikos ir inovacijų (EIM) bei Vidaus reikalų (VRM) ministerijos parengė rekomendacijas įmonėms, kurios norėtų gauti iki 1 mln. eurų finansavimą ir pasiūlyti sprendimus, galinčius apsaugoti Lietuvos oro erdvę nuo nuo iš Baltarusijos atskrendančių meteorologinių balionų.

1

Viliamasi, jog verslas išplėtos būdą, kaip prognozuoti balionų judėjimą, juos aptikti, sunaikinti bei surasti, trečiadienį pranešė EIM.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Su ta užduotimi dirbome ir su policija, ir su kariuomene, ir su kitomis tarnybomis, su teleoperatoriais. Taip pat kartu sprendėme, kokių dalykų reikia ir tokia užduotis yra tikrai inovatyvi“, – trečiadienį žurnalistams sakė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

Anot ministerijos, reikalingos technologijos, kurios galėtų tiksliai prognozuoti balionų skrydžio trajektoriją bei kur jie gali nusileisti pagal oro sąlygas bei juos aptikti bet kokiu oru. Taip pat norima, kad technologija gebėtų atpažinti tokius objektus sudėtingomis sąlygomis, pavyzdžiui, naktį.

Anot jų, svarbiausia, jog technologija galėtų saugiai neutralizuoti balionus, kad krisdami jie nesukeltų žalos ant žemės.

„Balionai gali skristi 5–10 km aukštyje iki 200 km per valandą greičiu, nakties metu ar prie kritinės infrastruktūros – visus šiuos aspektus būtina įvertinti“, – teigiama pranešime.

Anot jo, jei nepavyktų baliono saugiai neutralizuoti ore, technologija turėtų užtikrinti, kad jis būtų rastas.

Kaip rašė BNS, ministerijos planuoja atrinkti tris verslo pasiūlytas idėjas, kurių autoriams būtų skiriama 300 tūkst. eurų technologiniam sprendimui, vėliau jos būtų testuojamos ir vystomos realiomis sąlygomis.

Konkursą administruoja Inovacijų agentūra. Paraiškas galima teikti iki lapkričio 11 dienos.

Dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvoje praėjusį savaitgalį triskart buvo uždaryti oro uostai, paveikta 112 skrydžių ir per 16,5 tūkst. keleivių.

Praėjusios savaitės viduryje taip pat fiksuoti kelių dešimčių kontrabandinių balionų įskridimai į Lietuvą. Dėl to taip pat buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas, paveikiant apie 30 skrydžių ir per 4 tūkst. keleivių.

