  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Skirta 78 tūkst. eurų turizmo Lietuvoje skatinimui

2025-08-19 09:34 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-19 09:34

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN) skyrė 78 tūkst. eurų investicijų 21 atvykstamojo turizmo kelionių organizatorių ir turizmo asociacijų projektui.

Eurai (nuotr. BNS/J. Elinskas)

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN) skyrė 78 tūkst. eurų investicijų 21 atvykstamojo turizmo kelionių organizatorių ir turizmo asociacijų projektui.

0

Pasak ministerijos, šis finansavimas projektų vykdytojams leis aktyviai dalyvauti užsienyje vyksiančiose tarptautinėse parodose ir tarptautiniuose verslo renginiuose bei pristatyti užsienio šalyse Lietuvą kaip ypač patrauklią turistams valstybę. 

„Į Lietuvą atvykstantys užsienio turistai atneša reikšmingų pajamų šalies verslams įvairiuose sektoriuose: nuo apgyvendinimo, maitinimo ir transporto iki kultūros ir pramogų.

Todėl, investuodami į atvykstamojo turizmo projektus, ne tik užtikriname didesnį Lietuvos matomumą pasaulyje, bet ir suteikiame ilgalaikę naudą verslams mūsų šalyje“, – pranešime cituojama ekonomikos ir inovacijų viceministrė Agila Barzdienė.

Pagal priemonę „Vystyti turizmo infrastruktūrą ir plėtoti rinkodaros priemones“ finansavimas skirtas turizmo verslams, asociacijoms ir organizacijoms, planuojančioms aktyviai dalyvauti tarptautiniuose turizmo renginiuose. Didžiausia vienam projektui finansuoti skirta suma – 4 tūkst. eurų. 

Gautu finansavimu bus pristatoma Lietuva kaip patraukli kelionių kryptis, supažindinamos užsienio rinkos su Lietuvos turizmo infrastruktūra, kultūriniais ir pažintiniais maršrutais, tvaraus ir konferencinio turizmo galimybėmis. 

Ministerijos duomenimis, pernai pagal šią priemonę buvo pateikta 18 paraiškų.

