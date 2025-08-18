Skelbia atranka komercijos atašė pareigoms Lenkijoje: štai ko reikalauja

Ministerijos teigimu, šias pareigas užimantis asmuo rūpinsis Lietuvos verslo galimybių plėtra, skatins eksportą, investicijas, inovacijas ir turizmą.
„Efektyvus Lietuvos interesų atstovavimas Lenkijoje yra itin svarbus – ši šalis yra ne tik mūsų kaimynė, bet ir strateginis ekonominis partneris, svarbi prekybos bei investicijų kryptis.
Matome didelį potencialą plėsti abipusiai naudingus ekonominius ryšius, o naujasis komercijos atašė turės svarbų vaidmenį užtikrinant, kad šis potencialas būtų pilnai išnaudotas“, – pranešime cituojamas laikinasis ekonomikos ir inovacijų viceministras Marius Stasiukaitis.
Skelbiama, kad pretenduoti į komercijos atašė pareigas Lenkijoje gali asmenys, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažiau kaip dviejų metų darbo patirtį tarptautinio bendradarbiavimo, tarptautinių ryšių ar ekonomikos srityse. Pretendentai taip pat privalo mokėti anglų kalbą C1 lygiu ir lenkų kalbą B1 lygiu.
Lenkijos ir Lietuvos dvišalė prekyba prekėmis praėjusiais metais siekė 8,83 mlrd. eurų, o per pirmuosius penkis šių metų mėnesius – 3,73 mlrd. eurų. Ministerijos duomenimis, pernai eksportas į Lenkiją sudarė 3,52 mlrd. eurų, iš jų lietuviškos kilmės prekių – beveik 2,38 mlrd. eurų. Lenkijos tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje pernai siekė 1,28 mlrd. eurų.
