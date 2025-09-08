Kalifornijoje gyvenantis Harry atvyko į Londoną: karalius baiminasi tik vieno

Jei tai įvyks, tai bus pirmas kartas per daugiau nei 18 mėnesių, kai 76 metų karalius atsidurs viename kambaryje su savo jaunėliu sūnumi, skelbė mirror.co.uk.
Susitikimas, kupinas pavojų
Tačiau, pasak karališkosios šeimos biografo Tomo Bowerio, tai taip pat bus „susitikimas, kupinas pavojų“.
„Harry turi įveikti milžinišką kliūtį“, – sako Tomas Boweris.
„Žmogišku požiūriu, jis anksčiau labai gerai sutarė su Karoliu, todėl ypač iš Harry pusės jam reikia susitaikymo. Tačiau laikas – ne jų pusėje.“
„Jei jie susitiktų, tai būtų susitikimas su stipriomis emocijomis“, – priduria Tomas.
Tiesa, nors tarp jų santykiai – įtempti, tačiau karalius norėtų pamatyti savo sūnų: „Nepaisant to, su kuo šiuo metu susiduria Karolis, jis tikrai norėtų turėti gerus santykius su savo sūnumi, tad esu įsitikinęs, kad jis nori susitaikymo. Tačiau jis turi nepamiršti, kad susiduria su žmogumi, kuris gali viską sugriauti ir labai jį sukompromituoti.“
Tuo tarpu Meghan liko Kalifornijoje, ir, pasak Tomo, jaučiasi saugi žinodama, kad ji ir jų vaikai išlieka Harry „prioritetu“.
Tėvas baiminasi vieno
Anksčiau Harry ir karalius buvo artimi – paskutinį kartą jie buvo kartu, kai Sasekso hercogas vos 24 valandoms atskrido į Jungtinę Karalystę po to, kai jo tėvas viešai paskelbė apie savo onkologinę ligą.
Atvykęs į Hitrou oro uostą 2024 m. vasario 6 d., jis iš karto nuvyko į Klarens haūsą ir už uždarų durų apie pusvalandį kalbėjosi su Karoliu. Kitą rytą jis grįžo į Jungtines Valstijas.
Nuo to laiko galimybės jiems susitikti buvo retos ir ribotos – ypač todėl, kad dauguma Harry vizitų į Jungtinę Karalystę tuo laikotarpiu buvo susiję su jo dalyvavimu Londono Aukščiausiajame teisme dėl jo kovos dėl saugumo.
Iš esmės jis stojo akis į akį su savo tėvo vyriausybe, siekdamas panaikinti sprendimą, kad jis, Meghan ir jų vaikai neturi teisės į valstybės remiamą apsaugą būnant Jungtinės Karalystės teritorijoje. Pasak Tomo, suvokiamos „rizikos“ dėl bet kokio tiesioginio kontakto tarp Harry ir Karolio tuo laikotarpiu buvo per didelės.
„Teismo bylos baimė buvo ta, kad Harry galėtų išgalvoti, ką karalius pasakė apie bylą – ir tai sukeltų konstitucinę krizę.Ši baimė iki šiol neleido jiems susitikti, tačiau net ir dabar, kai byla baigta, baimė vis dar išlieka“, – teigia Tomas.
Harry pats aiškiai pareiškė, kad nors jo pagrindinės prioritetinės vertybės galiausiai yra Kalifornijoje, kartu su žmona ir vaikais, jis norėtų sutaisyti santykius su savo šeima Jungtinėje Karalystėje – ypač su tėvu. Gegužę, po pralaimėjimo Aukščiausiajame teisme, jis atvirai kalbėjo apie susiskaldymą, sakydamas: „Labai norėčiau susitaikymo su savo šeima. Nežinau, kiek dar liko mano tėvui laiko. Jis nesikalba su manimi dėl šios apsaugos bylos… bet būtų malonu susitaikyti.“
Nors Harry žodžiai be abejo buvo nuoširdūs, daugelis karališkosios šeimos stebėtojų spėjo, kad tokia atvirumo dozė – ypač kalbant apie karaliaus sveikatą – galėjo padaryti daugiau žalos nei naudos. Pasak Tomo, tai tikriausiai sustiprino baimę, kad hercogo negalima pasitikėti išlaikyti tą privatumą, kuris „The Firm“ viduje paprastai yra neabejotinas, ir tai išlieka didžiausia Harry kliūtimi.
