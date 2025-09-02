Išdavė tikslų momentą, kada pasikeitė princų Williamo ir Harry santykiai: pamatė akyliausi

Jie atskleidžia, kaip nuo vaikystės iki dabarties brolių santykiai kito iš esmės, rašoma mirror.co.uk.
Neregėtos nuotraukos kino ekranuose
Princai Williamas ir Harry – labiausiai fotografuojami karališkieji broliai istorijoje. Tačiau tik nedidelė dalis iš šimtų tūkstančių jų nuotraukų kada nors pasiekė visuomenę. Dauguma liko archyvuose ar fotografų diskuose.
Šią savaitę Jungtinės Karalystės kino teatruose pasirodęs dokumentinis filmas „William and Harry: The Unseen Photos“ atveria dalį šių pamirštų kadrų. Kartu pateikiami ir asmeniniai fotografų prisiminimai, užfiksavusių istorinius momentus.
Vaikystė, paparacų persekiojimas ir Dianos mirtis
Filme matoma brolių vaikystė, įtampa per tėvų skyrybas, paparacų persekiojimas, princesės Dianos mirtis bei palaipsnis princų nusivylimas žiniasklaida.
Fotografas ir rašytojas Ianas Lloydas prisimena, kad dar vaikystėje Williamas vengė kamerų, slėpė veidą plaukais, o Harry elgėsi priešingai – linksmai mojavo ir juokavo. Tačiau paparacų įkyrumas pasiekė piką, kai bet kokia kaina siekta įamžinti Dianą. Jos tragiška mirtis 1997 m. rugpjūčio 31 d. tapo lūžio tašku, pakeitusiu žiniasklaidos elgesį.
Broliškas ryšys – nuo artumo iki pirmųjų įtrūkimų
Anot Lloyd’o, ankstyvame jaunystės tarpsnyje broliai buvo neatskiriami: Williamas – „plakatinis princas“, o Harry – pašėlęs pokštininkas, kuris padėdavo broliui atsipalaiduoti.
Vis dėlto, jau 2009 m. bendros jų nuotraukos parodė atitolimą.2011 m. per Williamo ir Kate vestuves Harry atrodė prislėgtas. Jo paties žodžiais, kaltas buvo nepatogus uniformos kostiumas, tačiau fotografai pastebėjo ir kitą priežastį – supratimą, kad jų gyvenimo keliai skiriasi.
Harry santuoka su Meghan Markle jam suteikė trokštamą šeimos jausmą, bet galutinai atitolino nuo brolio.
Kentas Gavinas: „Diana nenorėjo, kad jos sūnūs taip susipyktų“
Ilgametis The Mirror karališkasis fotografas Kentas Gavinas pasakoja, kad Diana prašė jo asmeniškai fotografuoti Williamo krikštynas, o jų bendradarbiavimas truko 18 metų.
Gavinas prisimena, kaip Diana kovojo su paparacais ir kartą net buvo užpulta taksi, kai fotografas ant motociklo atidarė automobilio duris ir šaukė ant jos.
Anot jo, Williamo požiūris į spaudą visiškai pasikeitė po motinos mirties: jis pažadėjo, kad jo būsima žmona ir vaikai niekada nekentės taip, kaip kentėjo Diana.
„Vienas dalykas aiškus: jei Diana būtų gyva, jos sūnūs niekada nebūtų taip susipykę“, – sako Gavinas.
Ian Vogler: „Tada jie buvo vieningi, dabar – tarsi iš skirtingų pasaulių“
Kitas fotografas, Ianas Vogleris, pažymi, kad brolių santykiai po Dianos mirties buvo itin tvirti.„Negalėjai įsivaizduoti, kad jie niekada nebesikalbės. O šiandien – jie tarsi iš skirtingų pasaulių.“
Jis prisimena 2015 m. kelionę į Pietų Afriką, kurioje Harry buvo šiltas ir paprastas, lengvai bendraujantis su vaikais. Iš pradžių ir Williamas su Kate, ir Harry sutardavo puikiai.
Tačiau ryškiausiai įtampa pasireiškė per princo Philipo laidotuves: „Jie buvo kartu, bet kartu ir nebuvo.“
