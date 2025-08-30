Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Princesė Diana pravirko išgirdusi sūnaus Williamo žodžius: štai, ką pasakė

2025-08-30 15:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-30 15:30

Prieš 29 metus princesė Diana ir tuometinis princas Charlesas galutinai išsiskyrė po to, kai jų nesėkminga santuoka truko 11 metų. Karališkoji pora susituokė 1981 m. Londono Šv. Pauliaus katedroje, o 1992 m. jie nusprendė skirtis. Skyrybos buvo galutinai įvykdytos po ketverių metų – 1996 m. rugpjūtį.

Princesė Diana ir princas Williamas (nuotr. SCANPIX)

Prieš 29 metus princesė Diana ir tuometinis princas Charlesas galutinai išsiskyrė po to, kai jų nesėkminga santuoka truko 11 metų. Karališkoji pora susituokė 1981 m. Londono Šv. Pauliaus katedroje, o 1992 m. jie nusprendė skirtis. Skyrybos buvo galutinai įvykdytos po ketverių metų – 1996 m. rugpjūtį.

REKLAMA
1

Kaip dalis Dianos susitarimo dėl skyrybų, ji, kaip pranešama, gavo milžinišką daugiau nei 19 milijonų eur. sumą ir daugiai nei 402 tūkst. eur/ per metus savo asmeninei biuro veiklai finansuoti, skelbė mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prakalbo apie pažadą

Tačiau vienas skyrybų aspektas ją paliko sužlugdytą, o jaunas princas Williamas pasižadėjo ištaisyti šią klaidą.

REKLAMA
REKLAMA

Dianai buvo leista pasilikti savo butus Kensingtono rūmuose, o pora susitarė dalintis savo sūnų globą. Tačiau viena iš dalykų, kurių ji negalėjo išlaikyti, buvo jos Karališkosios Didenybės (HRH) titulas.

REKLAMA

Diana tapo Karališkosios Didenybės Velso princesė savo vestuvių dieną 1981 m. liepos mėnesį, tačiau kai buvo galutinai patvirtintas jos skyrybų su Charlesu procesas, ji tapo žinoma kaip Diana, Velso princesė – kas ją labai nuliūdino dėl šios pokyčio.

Praradus HRH titulą, jos draugams ar darbuotojams nebereikėjo lenktis jai. Taip pat tai reiškė, kad Dianai reikės lenktis savo vyrui, dviem sūnums ir daugeliui kitų mažesnio rango karališkųjų šeimos narių.

REKLAMA
REKLAMA

Galiausiai Diana prarado ryšį su karališkąja šeima, su kuria kadaise buvo taip stipriai susijusi, tačiau skyrybų metu ji išliko rūpestinga motina savo dviems jauniems sūnums, Williamui ir Harry, ir sugebėjo sėkmingai gyventi kaip vieniša mama.

Pamatęs, kaip ją sujaudino HRH titulo praradimas, 14 metų Williamas, kaip manoma, padarė jai jaudinantį pažadą.

Jis jai pasakė: „Nesijaudink, mama, vieną dieną, kai tapsiu karaliumi, tau tą titulą grąžinsiu.“

Pasak Paulo Berelo, šis pokalbis paliko Dianą ašarotą. Nepaisant Williamo nuoširdaus ir apgalvoto pažado, jis niekada nespėjo jo įvykdyti – vos po metų princesė Diana žuvo.

Charleso ir Dianos santuoka buvo žinoma dėl savo audringumo ir nesutarimų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų