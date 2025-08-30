Princesė Diana pravirko išgirdusi sūnaus Williamo žodžius: štai, ką pasakė

Kaip dalis Dianos susitarimo dėl skyrybų, ji, kaip pranešama, gavo milžinišką daugiau nei 19 milijonų eur. sumą ir daugiai nei 402 tūkst. eur/ per metus savo asmeninei biuro veiklai finansuoti, skelbė mirror.co.uk.
Prakalbo apie pažadą
Tačiau vienas skyrybų aspektas ją paliko sužlugdytą, o jaunas princas Williamas pasižadėjo ištaisyti šią klaidą.
Dianai buvo leista pasilikti savo butus Kensingtono rūmuose, o pora susitarė dalintis savo sūnų globą. Tačiau viena iš dalykų, kurių ji negalėjo išlaikyti, buvo jos Karališkosios Didenybės (HRH) titulas.
Diana tapo Karališkosios Didenybės Velso princesė savo vestuvių dieną 1981 m. liepos mėnesį, tačiau kai buvo galutinai patvirtintas jos skyrybų su Charlesu procesas, ji tapo žinoma kaip Diana, Velso princesė – kas ją labai nuliūdino dėl šios pokyčio.
Praradus HRH titulą, jos draugams ar darbuotojams nebereikėjo lenktis jai. Taip pat tai reiškė, kad Dianai reikės lenktis savo vyrui, dviem sūnums ir daugeliui kitų mažesnio rango karališkųjų šeimos narių.
Galiausiai Diana prarado ryšį su karališkąja šeima, su kuria kadaise buvo taip stipriai susijusi, tačiau skyrybų metu ji išliko rūpestinga motina savo dviems jauniems sūnums, Williamui ir Harry, ir sugebėjo sėkmingai gyventi kaip vieniša mama.
Pamatęs, kaip ją sujaudino HRH titulo praradimas, 14 metų Williamas, kaip manoma, padarė jai jaudinantį pažadą.
Jis jai pasakė: „Nesijaudink, mama, vieną dieną, kai tapsiu karaliumi, tau tą titulą grąžinsiu.“
Pasak Paulo Berelo, šis pokalbis paliko Dianą ašarotą. Nepaisant Williamo nuoširdaus ir apgalvoto pažado, jis niekada nespėjo jo įvykdyti – vos po metų princesė Diana žuvo.
Charleso ir Dianos santuoka buvo žinoma dėl savo audringumo ir nesutarimų.
