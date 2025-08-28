Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Atidaryta princesės Dianos užkasta laiko kapsulė: štai ką joje rado

2025-08-28 10:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-28 10:20

Praėjus 34 metams, likus vos kelioms dienoms iki mirties metinių, atverta princesės Dianos užkasta laiko kapsulė – paaiškėjo, kas joje buvo.

Princesė Diana, žvakutė (nuotr. SCANPIX, 123rf.com)
12

Praėjus 34 metams, likus vos kelioms dienoms iki mirties metinių, atverta princesės Dianos užkasta laiko kapsulė – paaiškėjo, kas joje buvo.

REKLAMA
2

Laiko kapsulę princesė užkasė prieš 34 metus, o jos turinys puikiai atspindi dešimtojo dešimtmečio nostalgiją.

Kapsulė buvo užkasta 1991 metų kovą, minint „Great Ormond Street“ ligoninės „Variety Club“, kuris atidarytas 1994-aisiais, pamatinio akmens padėjimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors šie objektai turėjo išbūti po žeme bent 100 metų, relikvijos pasiekė paviršių anksčiau, likus vos kelioms dienoms iki sukakankant 28 metams nuo ankstyvos ir tragiškos princesės Dianos mirties.

REKLAMA
REKLAMA

Princesė Diana
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princesė Diana

Iškasta princesės Dianos laiko kapsulė – štai kas joje buvo 

Medinėje dėžėje buvo Kylie Minogue albumas „Rhythm of Love“, saulės energija maitinamas skaičiuotuvas, į butelį sudėtos medžių sėklos bei įvairios britiškos monetos iki 1 svaro vertės, skirtos paminėti 20-ąsias dešimtainės sistemos įvedimo metines.

REKLAMA

Nors didelę dalį laiko kapsulėje buvusių daiktų sugadino drėgmė, paskutiniai trys atminimo daiktai buvo perdirbto popieriaus lapas, europietiškas pasas ir snaigės holograma.

Dėžėje taip pat rastas ir „The Times“ dienraščio numeris, pažymintis laiko kapsulės užkasimo datą, rašo mirror.co.uk.

Į laiko kapsulę kai kuriuos nukeliavusius daiktus atrinko vaikai, laimėję „Blue Peter“ konkursą, ir jie turėjo atspindėti gyvenimą dešimtajame dešimtmetyje.

REKLAMA
REKLAMA

Kapsulė buvo užkasta su tikslu praleisti po žeme šimtmetį, tačiau ji buvo atkasta pradedant naujo vaikų vėžio centro statybas.

Ligoninės darbuotojai, gimę 1991 m. arba tais metais jau dirbę ligoninėje, padėjo iškelti Dianos laiko kapsulę.

Princesė Diana, kuri mirė būdama 36-erių 1997 m. rugpjūtį, 1989 m. tapo „Great Ormond Street“ ligoninės prezidente ir prieš mirtį kelis kartus lankėsi vaikų ligoninėje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vos po kelių mėnesių nuo kapsulės užkasimo, jos sūnus princas Williamas, kuriam tuo metu buvo aštuoneri, 1991 m. birželį praleido dvi naktis šioje ligoninėje kartu su tėvais, kai po smūgio į galvą golfo lazda patyrė kaukolės lūžį.

Vyresnioji specialistė Janet Holmes, kuri dirbo ligoninėje 1991 m., atskleidė jai labiausiai patikusį radinį laiko kapsulėje:

REKLAMA

„Pamačius ten kišeninį televizoriuką užplūdo daug prisiminimų. Aš tokį buvau nupirkusi savo vyrui tais laikais, kai jis, važinėdamas po šalį autobusu, turėdavo pertrauką. Tada jie buvo labai brangūs!“

Laiko kapsulės iškėlimas priminė ir 19872 m. vykusią ceremoniją, kurios metu tuometinė Velso princesė Alexandra prie to paties ligoninės pastato užkasė laiko kapsulę. Skirtingai nei Dianos paliktos relikvijos, kapsulė iš 1872 m. niekada nebuvo surasta.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų