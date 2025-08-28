Atidaryta princesės Dianos užkasta laiko kapsulė: štai ką joje rado

Laiko kapsulę princesė užkasė prieš 34 metus, o jos turinys puikiai atspindi dešimtojo dešimtmečio nostalgiją.
Kapsulė buvo užkasta 1991 metų kovą, minint „Great Ormond Street“ ligoninės „Variety Club“, kuris atidarytas 1994-aisiais, pamatinio akmens padėjimą.
Nors šie objektai turėjo išbūti po žeme bent 100 metų, relikvijos pasiekė paviršių anksčiau, likus vos kelioms dienoms iki sukakankant 28 metams nuo ankstyvos ir tragiškos princesės Dianos mirties.
Iškasta princesės Dianos laiko kapsulė – štai kas joje buvo
Medinėje dėžėje buvo Kylie Minogue albumas „Rhythm of Love“, saulės energija maitinamas skaičiuotuvas, į butelį sudėtos medžių sėklos bei įvairios britiškos monetos iki 1 svaro vertės, skirtos paminėti 20-ąsias dešimtainės sistemos įvedimo metines.
Nors didelę dalį laiko kapsulėje buvusių daiktų sugadino drėgmė, paskutiniai trys atminimo daiktai buvo perdirbto popieriaus lapas, europietiškas pasas ir snaigės holograma.
Dėžėje taip pat rastas ir „The Times“ dienraščio numeris, pažymintis laiko kapsulės užkasimo datą, rašo mirror.co.uk.
Į laiko kapsulę kai kuriuos nukeliavusius daiktus atrinko vaikai, laimėję „Blue Peter“ konkursą, ir jie turėjo atspindėti gyvenimą dešimtajame dešimtmetyje.
Kapsulė buvo užkasta su tikslu praleisti po žeme šimtmetį, tačiau ji buvo atkasta pradedant naujo vaikų vėžio centro statybas.
Ligoninės darbuotojai, gimę 1991 m. arba tais metais jau dirbę ligoninėje, padėjo iškelti Dianos laiko kapsulę.
Princesė Diana, kuri mirė būdama 36-erių 1997 m. rugpjūtį, 1989 m. tapo „Great Ormond Street“ ligoninės prezidente ir prieš mirtį kelis kartus lankėsi vaikų ligoninėje.
Vos po kelių mėnesių nuo kapsulės užkasimo, jos sūnus princas Williamas, kuriam tuo metu buvo aštuoneri, 1991 m. birželį praleido dvi naktis šioje ligoninėje kartu su tėvais, kai po smūgio į galvą golfo lazda patyrė kaukolės lūžį.
Vyresnioji specialistė Janet Holmes, kuri dirbo ligoninėje 1991 m., atskleidė jai labiausiai patikusį radinį laiko kapsulėje:
„Pamačius ten kišeninį televizoriuką užplūdo daug prisiminimų. Aš tokį buvau nupirkusi savo vyrui tais laikais, kai jis, važinėdamas po šalį autobusu, turėdavo pertrauką. Tada jie buvo labai brangūs!“
Laiko kapsulės iškėlimas priminė ir 19872 m. vykusią ceremoniją, kurios metu tuometinė Velso princesė Alexandra prie to paties ligoninės pastato užkasė laiko kapsulę. Skirtingai nei Dianos paliktos relikvijos, kapsulė iš 1872 m. niekada nebuvo surasta.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!