Kalendorius
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Princesę Dianą gaivinęs ugniagesys nepamiršta paskutinių jos žodžių: po jų sustojo širdis

2025-08-09 19:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-09 19:20

Nors nuo tragiškos princesės Dianos žūties praėjo beveik 28 metai, pasaulį sukrėtusi avarija iki šiol išlieka atmintyje. Paskutines jos gyvenimo akimirkas mena ir greitosios pagalbos darbuotojai, pirmieji atvykę į nelaimės vietą.

Princesė Diana (nuotr. SCANPIX)
12

Nors nuo tragiškos princesės Dianos žūties praėjo beveik 28 metai, pasaulį sukrėtusi avarija iki šiol išlieka atmintyje. Paskutines jos gyvenimo akimirkas mena ir greitosios pagalbos darbuotojai, pirmieji atvykę į nelaimės vietą.

REKLAMA
0

Vienas jų, kuris pirmasis atsidūrė prie tragiškos avarijos Prancūzijoje, pasidalino prisiminimu, ką laikydama jo ranką, paskutinį kartą pasakė princesė Diana.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Princesei Dianai tebuvo vos 36-eri, kai ji žuvo po sukeltos automobilio avarijos Paryžiuje 1997 metų rugpjūčio 31 dieną. Avarijos metu taip pat žuvo jos bendražygis Dodi Fayedas bei transporto priemonės vairuotojas.

REKLAMA
REKLAMA

Automobilis rėžėsi į Pont de l'Alma tunelį Prancūzijos sostinėje, o po avarijos į įvykio vietą pirmoji atskubėjo greitoji pagalba.

REKLAMA

Princesė Diana
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princesė Diana

Paskutinės gyvenimo akimirkos

Vienas iš pirmųjų atskubėjusių padėti darbuotojų buvo ugniagesys Xavier Gourmelon, kuris pirmą kartą pamatęs princesę Dianą net neįsivaizdavo, kas ji tokia yra. Jis negalėjo patikėti, kad automobilio gale sėdėjusi „blondinė moteris“ buvo sunkiai sužalota, kadangi ji buvo atmerkusi akis ir sąmoninga.

REKLAMA
REKLAMA

Prieš iškeldamas princesę Dianą iš automobilio, ugniagesys ją laikė už rankos ir guodė, prašydamas bandyti nurimti. Diana jo paklausė: „Dieve mano, kas atsitiko?“ Praėjus vos kelioms minutėms nuo šių žodžių, jai sustojo širdis, rašoma mirror.co.uk.

X. Gourmelon anksčiau „The Sun“ sakė: „Atlikau jai širdies masažą ir po kelių minučių ji vėl pradėjo kvėpuoti. Žinoma, tą kartą apėmė palengvėjimas, kadangi pamaniau, jog išgelbėjau šiai moteriai gyvybę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jeigu atvirai, maniau, kad ji išgyvens. Greitosios pagalbos automobilyje ji į ligoninę buvo išvežta gyva, todėl viltis, kad jai pavyks išgyventi, buvo didelė. Visgi, vėliau sužinojau, kad dėl rimtų vidinių sužalojimų, ji mirė ligoninėje. Buvo labai apmaudu, tačiau tos nakties prisiminimai mano galvoje išliko amžinai.

REKLAMA

Tada net neįsivaizdavau, kad į avariją papuolė princesė Diana. Apie tai sužinojau tik tuomet, kai ji buvo atiduota į medikų rankas. Vienas iš paramedikų man ir pasakė, kad tai ji – princesė Diana.“

Nepaisant visų gydytojų pastangų išgelbėti gyvybę, princesė Diana mirė paryčiais Pitie-Salpetriere ligoninėje Paryžiuje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų