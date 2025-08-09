Princesę Dianą gaivinęs ugniagesys nepamiršta paskutinių jos žodžių: po jų sustojo širdis

Vienas jų, kuris pirmasis atsidūrė prie tragiškos avarijos Prancūzijoje, pasidalino prisiminimu, ką laikydama jo ranką, paskutinį kartą pasakė princesė Diana.
Princesei Dianai tebuvo vos 36-eri, kai ji žuvo po sukeltos automobilio avarijos Paryžiuje 1997 metų rugpjūčio 31 dieną. Avarijos metu taip pat žuvo jos bendražygis Dodi Fayedas bei transporto priemonės vairuotojas.
Automobilis rėžėsi į Pont de l'Alma tunelį Prancūzijos sostinėje, o po avarijos į įvykio vietą pirmoji atskubėjo greitoji pagalba.
Paskutinės gyvenimo akimirkos
Vienas iš pirmųjų atskubėjusių padėti darbuotojų buvo ugniagesys Xavier Gourmelon, kuris pirmą kartą pamatęs princesę Dianą net neįsivaizdavo, kas ji tokia yra. Jis negalėjo patikėti, kad automobilio gale sėdėjusi „blondinė moteris“ buvo sunkiai sužalota, kadangi ji buvo atmerkusi akis ir sąmoninga.
Prieš iškeldamas princesę Dianą iš automobilio, ugniagesys ją laikė už rankos ir guodė, prašydamas bandyti nurimti. Diana jo paklausė: „Dieve mano, kas atsitiko?“ Praėjus vos kelioms minutėms nuo šių žodžių, jai sustojo širdis, rašoma mirror.co.uk.
X. Gourmelon anksčiau „The Sun“ sakė: „Atlikau jai širdies masažą ir po kelių minučių ji vėl pradėjo kvėpuoti. Žinoma, tą kartą apėmė palengvėjimas, kadangi pamaniau, jog išgelbėjau šiai moteriai gyvybę.
Jeigu atvirai, maniau, kad ji išgyvens. Greitosios pagalbos automobilyje ji į ligoninę buvo išvežta gyva, todėl viltis, kad jai pavyks išgyventi, buvo didelė. Visgi, vėliau sužinojau, kad dėl rimtų vidinių sužalojimų, ji mirė ligoninėje. Buvo labai apmaudu, tačiau tos nakties prisiminimai mano galvoje išliko amžinai.
Tada net neįsivaizdavau, kad į avariją papuolė princesė Diana. Apie tai sužinojau tik tuomet, kai ji buvo atiduota į medikų rankas. Vienas iš paramedikų man ir pasakė, kad tai ji – princesė Diana.“
Nepaisant visų gydytojų pastangų išgelbėti gyvybę, princesė Diana mirė paryčiais Pitie-Salpetriere ligoninėje Paryžiuje.
