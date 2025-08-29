Iš princo Harry – netikėtas ėjimas: šeima to nesitikėjo

Jau po dviejų savaičių princas Harry grįš į Didžiąją Britaniją ir čia, kaip pranešama, susitiks su tėvu, nors jo brolis princas Williamas ir atmetė bet kokią susitaikymo su savo broliu galimybę.
Paaiškėjo, kada princas Harry vyks į Jungtinę Karalystę
Sasekso kunigaikščio ir monarcho santykių atšilimas prasidėjo po neoficialaus rūmų pareigūnų taikos susitikimo, rašo mirror.co.uk.
Harry vizitas Londone planuojamas rugsėjo 8-ąją – per trečiąsias karalienės Elžbietos II mirties metines – kur jis dalyvaus „WellChild Awards“ labdaros renginyje, kurį jau seniai remia.
Ši data žymi pirmąją princo Harry kelionę po nesėkmingo bandymo apskųsti jo apsaugos Jungtinėje Karalystėje sumažinimą.
Tuo pat metu karalius taip pat bus Jungtinėje Karalystėje ir neturės suplanuotų vizitų į užsienio šalis iki vėlesnio laiko, todėl atsiras galimybė tėvui ir sūnui pirmą kartą nuo 2024 m. vasario susitikti asmeniškai.
Jie vienas kito nematė nuo praėjusių metų sausio, per tą laiką karalius buvo gydomas nuo vėžio. JAV šaltinis „Mirror“ sakė:
„Akivaizdu, kad dabar abi pusės yra pasiryžusios imtis veiksmų, kad tai įvyktų. Niekas neapsimeta, kad kiti šeimos santykių klausimai jau išspręsti, tačiau čia kalbama apie pradžią – Karolį III ir Harry.
Pirmą kartą po ilgo laiko yra tikras jausmas, kad susitaikymas įmanomas. Princo Harry komanda ir rūmai atvėrė komunikacijos kanalą ir yra didelė viltis, kad tėvas ir sūnus susimatys, kai kunigaikštis rugsėjį vyks į Londoną.“
Šaltinis tęsė: „Po 20 mėnesių nesimatymo, kai karalius tęsia gydymą, jaučiama, kad laikas žengti šį žingsnį yra tinkamas. Čia nekalbama apie didingus gestus ar oficialius susitikimus – tai yra apie paprastą pokalbį akis į akį tarp tėvo ir sūnaus.
Prioritetas yra privatumas ir orumas, bet taip pat ir užtikrinimas, kad liktų atviros durys tolimesniam dialogui.
Kalbant apie Harry ir Williamą – bet kokia susitaikymo galimybė tarp jų buvo atmesta be išlygų.“
Nepaisant galimo susitikimo, Harry žmona Meghan Markle, kaip manoma, neatvyks į Jungtinę Karalystę ir liks Kalifornijoje su jų vaikais Archie ir Lilibet.
Karalius nematė savo anūkų nuo 2022 m. birželio, kai Saseksų šeima atvyko į šalį per velionės karalienės Platinininį jubiliejų.
