Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Iš princo Harry – netikėtas ėjimas: šeima to nesitikėjo

2025-08-29 10:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-29 10:20

Rodos, santykiai tarp princo Harry ir karaliaus Karolio III ėmė švelnėti po neoficialaus jų atstovų susitikimo, o dabar aiškėja, kad princas, besiruošiantis skristi į Londoną, turėtų susitikti su savo tėvu karaliumi pirmą kartą per 20 mėnesių.

Karolis III ir pricas Harry (nuotr. SCANPIX)
28

Rodos, santykiai tarp princo Harry ir karaliaus Karolio III ėmė švelnėti po neoficialaus jų atstovų susitikimo, o dabar aiškėja, kad princas, besiruošiantis skristi į Londoną, turėtų susitikti su savo tėvu karaliumi pirmą kartą per 20 mėnesių.

REKLAMA
0

Jau po dviejų savaičių princas Harry grįš į Didžiąją Britaniją ir čia, kaip pranešama, susitiks su tėvu, nors jo brolis princas Williamas ir atmetė bet kokią susitaikymo su savo broliu galimybę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Princas Harry ir Meghan Markle
(28 nuotr.)
(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princas Harry ir Meghan Markle

Paaiškėjo, kada princas Harry vyks į Jungtinę Karalystę

Sasekso kunigaikščio ir monarcho santykių atšilimas prasidėjo po neoficialaus rūmų pareigūnų taikos susitikimo, rašo mirror.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Harry vizitas Londone planuojamas rugsėjo 8-ąją – per trečiąsias karalienės Elžbietos II mirties metines – kur jis dalyvaus „WellChild Awards“ labdaros renginyje, kurį jau seniai remia.

REKLAMA

Ši data žymi pirmąją princo Harry kelionę po nesėkmingo bandymo apskųsti jo apsaugos Jungtinėje Karalystėje sumažinimą.

Tuo pat metu karalius taip pat bus Jungtinėje Karalystėje ir neturės suplanuotų vizitų į užsienio šalis iki vėlesnio laiko, todėl atsiras galimybė tėvui ir sūnui pirmą kartą nuo 2024 m. vasario susitikti asmeniškai.

Jie vienas kito nematė nuo praėjusių metų sausio, per tą laiką karalius buvo gydomas nuo vėžio. JAV šaltinis „Mirror“ sakė:

REKLAMA
REKLAMA

„Akivaizdu, kad dabar abi pusės yra pasiryžusios imtis veiksmų, kad tai įvyktų. Niekas neapsimeta, kad kiti šeimos santykių klausimai jau išspręsti, tačiau čia kalbama apie pradžią – Karolį III ir Harry.

Pirmą kartą po ilgo laiko yra tikras jausmas, kad susitaikymas įmanomas. Princo Harry komanda ir rūmai atvėrė komunikacijos kanalą ir yra didelė viltis, kad tėvas ir sūnus susimatys, kai kunigaikštis rugsėjį vyks į Londoną.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šaltinis tęsė: „Po 20 mėnesių nesimatymo, kai karalius tęsia gydymą, jaučiama, kad laikas žengti šį žingsnį yra tinkamas. Čia nekalbama apie didingus gestus ar oficialius susitikimus – tai yra apie paprastą pokalbį akis į akį tarp tėvo ir sūnaus.

Prioritetas yra privatumas ir orumas, bet taip pat ir užtikrinimas, kad liktų atviros durys tolimesniam dialogui.

REKLAMA

Kalbant apie Harry ir Williamą – bet kokia susitaikymo galimybė tarp jų buvo atmesta be išlygų.“

Nepaisant galimo susitikimo, Harry žmona Meghan Markle, kaip manoma, neatvyks į Jungtinę Karalystę ir liks Kalifornijoje su jų vaikais Archie ir Lilibet.

Karalius nematė savo anūkų nuo 2022 m. birželio, kai Saseksų šeima atvyko į šalį per velionės karalienės Platinininį jubiliejų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų