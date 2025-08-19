Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas

Įspėja keliaujančius į Jungtinę Karalystę: prieš skrydį būtina pasirūpinti 1 dalyku

2025-08-19 10:23 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-19 10:23

Iš Lietuvos į Jungtinę Karalystę (JK) kiekvieną mėnesį skrenda tūkstančiai žmonių – tai viena populiariausių krypčių. Lietuvos oro uostai (LTOU) primena, kad keliones į JK planuojantys Lietuvos gyventojai turėtų žinoti, jog šios šalies institucijos taiko reikalavimą atvykstantiems turėti elektroninį kelionės leidimą (angl. Electronic Travel Authorisation – ETA), jeigu jiems netaikomas vizų režimas, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Iš Lietuvos į Jungtinę Karalystę (JK) kiekvieną mėnesį skrenda tūkstančiai žmonių – tai viena populiariausių krypčių. Lietuvos oro uostai (LTOU) primena, kad keliones į JK planuojantys Lietuvos gyventojai turėtų žinoti, jog šios šalies institucijos taiko reikalavimą atvykstantiems turėti elektroninį kelionės leidimą (angl. Electronic Travel Authorisation – ETA), jeigu jiems netaikomas vizų režimas, rašoma pranešime žiniasklaidai.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nepasirūpinę ETA leidimu iš anksto, keleiviai Lietuvoje gali prarasti teisę būti įlaipinti į orlaivį, net jeigu ir turi kelionės bilietą. Todėl, pavyzdžiui, skrendant į Londoną, Liverpulį, Edinburgą, Mančesterį, Belfastą ar kitą JK miestą, teks įprasti internetu užpildyti specialią formą.

REKLAMA
REKLAMA

Reikalavimas turėti ETA galioja nuo 2025 metų pavasario, tačiau jau šį rudenį JK institucijos rengiasi skirti daugiau dėmesio kontrolei ir naujosios tvarkos griežtesnei priežiūrai. Todėl ETA dokumento patikra išvykimo oro uostuose, tikėtina, taps privaloma procedūra.

REKLAMA

ETA yra privalomas visiems keliautojams, kuriems netaikomas vizų režimas, pavyzdžiui, Lietuvos piliečiams. Svarbu pastebėti, kad ETA reikia tik tiems Lietuvos piliečiams, kurie neturi teisės nuolat ar laikinai gyventi (angl. settled or pre-settled status), dirbti ar mokytis Jungtinėje Karalystėje.

Šį leidimą patogiausia įgyti internetu jau dabar, nes ETA galioja 2 metus arba iki asmens paso galiojimo pabaigos. ETA suteikia leidimą į JK atvykti daugiau negu vieną kartą, jei kiekvieno apsilankymo trukmė neviršija 6 mėnesių.

REKLAMA
REKLAMA

ETA išdavimo procedūra gali užtrukti, todėl rekomenduojama paraišką užpildyti bent prieš 3 darbo dienas iki skrydžio. Nors dauguma sprendimų dėl leidimų išdavimo priimami automatiškai, kai kurioms paraiškoms prireikia papildomo vertinimo.

LTOU atstovai pabrėžia, kad keleiviai pasitikrinti informaciją ir dokumento statusą turėtų tik oficialioje ETA svetainėje.

Primenama, kad patogiausias būdas gauti ETA yra mobilioji programėlė „UK ETA“, kurią galima atsisiųsti iš „Google Play“ arba „Apple App Store“. Neturintieji išmaniojo įrenginio paraišką gali užpildyti GOV.UK svetainėje. Oficiali išsami informacija apie ETA tvarką pateikiama čia (anglų k.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų