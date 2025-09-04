Vėžiu sergantis karalius apsilankė ligoninėje: pacientui prasitarė, kaip jaučiasi

Kaip praneša mirror.co.uk, karalius aplankė vėžiu sergantį pacientą ir pasidalijo naujausia informacija apie savo sveikatos būklę.
Aplankė sunkiai sergantį pacientą
Po poilsio Balmorale Karolis III atnaujino karališkąsias pareigas ir pirmiausia nuvyko į Birmingemą. Čia jis atidarė 736 lovų „Midland Metropolitan“ universitetinę ligoninę, kurioje jį pasitiko gausus personalo, pacientų ir savanorių būrys.
Vizito metu karalius, kuris vis dar gydomas nuo vėžio, susitiko su pacientais ir darbuotojais naujai įrengtame uždarame ligoninės sode.
Tarp jų – ir 73-ejų Matthew Shinda iš Oldberio, kuris pasidalijo savo istorija apie kovą su prostatos vėžiu.
pasakė karaliui: „Malonu matyti, kad jūs gerai sveikstate.“
Karalius atsakė: „Jaučiuosi visai neblogai, labai ačiū.“
Tuomet Matthew pridūrė: „Aš sergu ta pačia liga. Tai prostatos vėžys. Paskutinė stadija. Galiu mirti šiandien, rytoj.“
Karolis atsakė: „Pusė darbo yra laiku ją aptikti, ar ne?“
Matthew taip pat papasakojo, kaip jam buvo diagnozuotas vėžys – liga aptikta, kai gydytojai pastebėjo anksčiau nepastebėtą guzelį.
Primename, kad karalius Karolis III nuo šių metų sausio gydomas nuo vėžio. Pradžioje jis kreipėsi į medikus dėl padidėjusios prostatos, o vėliau jam buvo diagnozuotas vėžys.
Visgi Bakingamo rūmai kol kas neatskleidžia, kokio tipo vėžiu serga monarchas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!