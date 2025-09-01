Buvęs karališkosios šeimos liokajus prakalbo apie karalių: vienas dalykas jį šokiravo

Apie tai jis pasidalijo mintimis su mirror.co.uk.
Vienas dalykas šokiravo
G. Harroldas prisimena: „Mes buvome susidarę įspūdį, kad jis greičiausiai bus Džordžas VII. Tad buvau šokiruotas, kai paskelbė, jog jis – Charles III.“
Liokajai manė, kad Karalius pasirinks vardą Džordžas VII kaip duoklę savo seneliui, Džordžui VI.
„Pamenu, paklausiau jo, koks jis bus, ir jis man atsakė: „Galiu būti Charles lll, bet taip pat galėčiau būti ir Džordžas VII“, kas yra visai gražu, nes jo senelis buvo Džordžas VI“, – pasakojo G. Harroldas.
Jo senelis, karalius Džordžas VI, buvo vienas iš trijų monarchų, kurie užėmę sostą pasirinko kitą karališkąjį vardą.
Gimęs kaip Albertas Frederikas Artūras Džordžas, jis nusprendė pasirinkti kitą vardą, norėdamas parodyti „tęstinumą“ po savo tėvo valdymo, kai atsisakė sosto Edvardas VIII.
Panašiai karalienė Viktorija buvo pirmoji monarchė, pasirinkusi kitą karališkąjį vardą 1837 metais, nors buvo pakrikštyta kaip Aleksandrina Viktorija.
Jos sūnus, karalius Edvardas VII, gimė kaip Albertas Edvardas, tačiau tapęs karaliumi atsisakė pirmojo vardo – taip, kaip to prašė jo motina.
G. Harroldas, kuris dabar tęsia karjerą kaip etiketo ekspertas, 2011 metais buvo atleistas iš darbo, kai pradėta ruoštis Charleso tapimui karaliumi.
Jis prisimena ypač jaudinantį pokalbį su karaliumi apie sostą.
Jis prisiminė karaliaus žodžius: „Jis pasakė, kad kai ateina tas darbas – tu netenki vieno iš tėvų.“
Vis dėlto Harroldas apibūdina darbą su karaliumi kaip „visišką svajonės išsipildymą“ ir prisimena jį kaip „labai švelnaus būdo žmogų“, kuris „per visą laiką Highgrove rezidencijoje nė karto nepakėlė balso.“
