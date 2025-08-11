Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Karališkoje šeimoje – pagausėjimas: „slapta“ susilaukė vaikelio

2025-08-11 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-11 17:00

Lichtenšteino princas Josef-Emanuelis ir jo žmona princesė Klaudija atskleidė, kad susilaukė savo antro vaikelio, kuris tapo nauju karališkosios šeimos nariu.

Vaikas, kūdikis, naujagimis (Kauno klinikinės ligoninės nuotr.)

Lichtenšteino princas Josef-Emanuelis ir jo žmona princesė Klaudija atskleidė, kad susilaukė savo antro vaikelio, kuris tapo nauju karališkosios šeimos nariu.

0

Karališkoji pora atskleidė, kad slapta pasitiko savo antrą vaiką netikėtoje „Instagram“ žinutėje, skelbė mirror.co.uk.

Šeimos pagausėjimas

Princesė Klaudija, Lichtenšteino princo Josefo-Emanuelio žmona, socialiniuose tinkluose paskelbė nuotraukų seriją su jų naujagimiu sūnumi, kuris gimė praėjusį mėnesį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pora, susituokusi 2022 metais, jau augino sūnų vardu Leopoldas – o dalindamasi naujagimio nuotraukomis internete, Klaudija atskleidė, kad jų naujagimis pavadintas Nikolajumi. Jis tapo nauju Liechtenšteino karališkosios šeimos nariu.

Vienoje nuotraukoje naujagimis matomas miegantis vilkėdamas geltoną megztą megztinį, kitoje jis apvyniotas antklode, kurioje siuvinėtas vardas „Nikolajus“. Trečioje nuotraukoje kūdikis laikomas mamos glėbyje.

Princas Josef-Emanuelis yra princo Nikolajaus iš Lichtenšteino sūnus, kuris yra dabartinio šalies monarcho, princo Hans-Adam, brolis. Jo mama yra princesė Margareta iš Liuksemburgo – dabartinio Liuksemburgo monarcho, didžiojo kunigaikščio Henri, sesuo.

 

 

