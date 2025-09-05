Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Princas Williamas su žmona Kate Middleton išgyvena netektį: „Labai trūks mūsų šeimoje“

2025-09-05 18:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-05 18:00

Karališkoje šeimoje – skaudi netektis. Bakingamo rūmai pranešė apie Kento hercogienės Katharine mirtį. Princas Williamas su žmona Kate Middleton teigė, kad jos labai trūks šeimoje.

Kate Middleton ir princas Williamas, žvakė (nuotr. SCANPIX ir 123rf.com)

Karališkoje šeimoje – skaudi netektis. Bakingamo rūmai pranešė apie Kento hercogienės Katharine mirtį. Princas Williamas su žmona Kate Middleton teigė, kad jos labai trūks šeimoje.

Moteriai buvo 92-eji.

Pranešė apie mirtį

Bakingamo rūmų pranešime rašoma: „Bakingamo rūmai su giliu liūdesiu praneša apie Jos Karališkosios Didenybės Kento hercogienės mirtį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jos Karališkoji Didenybė mirė ramiai praėjusią naktį Kensingtono rūmuose, apsupta savo šeimos.

Karalius ir karalienė bei visi karališkosios šeimos nariai kartu su Kento hercogu, jo vaikais ir anūkais gedi dėl šios netekties ir su šiluma prisimena hercogienės visą gyvenimą trukusią atsidavimą visoms organizacijoms, su kuriomis ji buvo susijusi, jos aistrą muzikai ir empatiją jauniems žmonėms.“

Kento hercogienė buvo ištekėjusi už Kento hercogo, velionės karalienės Elžbietos II pusbrolio. Jie turėjo tris vaikus ir dešimt anūkų.

Ji buvo muzikantė ir vaikų bei jaunimo gerovės gynėja.

Katharine, Duchess of Kent (Nuotr. Vikipedija)

Nuo mažens ji rodė talentą muzikai. Katharine mokėsi groti fortepijonu, vargonais ir smuiku.

Kurį laiką ji dirbo vaikų namuose Jorke ir mokytojavo darželyje Londone, prieš išvykdama į Oksfordą studijuoti muzikos. Jos aistra muzikai tęsėsi visą gyvenimą, 2004 m. ji įkūrė labdaros organizaciją „Future Talent“.

Po Elžbietos mirties 2022 m. kunigaikštienė tapo vyriausia gyva karališkosios šeimos nare.

Princas Williamas su žmona išgyveną netektį

Ši skaudi netektis palietė ir princą Williamą su žmona Kate Middleton, kurie pasidalijo jautriu įrašu.

„Šiandien mūsų mintys yra su Kento hercogu ir jo šeima, ypač su George’u, Helen ir Nicholas’u. „Hercogienė nenuilstamai dirbo padėdama kitiems ir rėmė daugybę iniciatyvų, ypač per savo meilę muzikai. Jos labai trūks mūsų šeimoje“, – rašė jie socialiniame tinkle.

Pranešama, kad Katharine viešumoje buvo pastebėta paskutinį kartą spalį, šalia savo vyro, sėdėdama neįgaliojo vežimėlyje.

 

