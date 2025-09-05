Kate Middleton pasirodžius viešumoje gerbėjai sunerimo: „Ji su peruku!“

Jos šukuosena buvo suformuota į dailias garbanas, o spalva kontrastavo su šilto bronzinio atspalvio tonu, kurį ji buvo pasirinkusi dar ankstesniu laiku, rašoma yahoo.com.
Įtaria, kad Kate Middleton – su peruku
Vis dėlto internete kilo diskusijos. Kai kurie komentatoriai socialiniame tinkle „X“ spėliojo, kad princesė galėjo dėvėti peruką:
„Ar turime tikėti, kad tai Kate natūralūs plaukai? Atrodo kaip perukas.“ „Ji su peruku!“ – rašė kitas.
Kiti buvo dar kritiškesni: „Tikiuosi, kad tai perukas, nes taip atrodyti – siaubinga.“
Tačiau dalis gerbėjų stojo ginti princesės: „Tai ne perukas. Iš priekio aiškiai matyti, kad tai jos plaukai. Ji galbūt naudojasi plaukų priauginimo paslaugomis.“
Nepriklausomai nuo spėlionių, Kate drąsiai demonstruoja savo plaukus po ilgai trukusio vėžio gydymo.
Karališkosios šeimos narė pamažu grįžta į viešą gyvenimą, nors, kaip teigia rūmų šaltiniai, dar greitai pavargsta ir kovoja su emociniais iššūkiais.
Šiais metais baigė vėžio gydymą
Primename, kad Kate 2025 m. sausio 24 d. paskelbė užbaigusi vėžio gydymą:
„Dabar, kai liga atsitraukė, jaučiu palengvėjimą ir toliau koncentruojuosi į sveikimą. Kaip žino kiekvienas, kuriam buvo diagnozuotas vėžys, priprasti prie naujos normos reikia laiko. Tikiuosi, kad ateinantys metai bus turiningi. Dėkoju už nuolatinę paramą.“
Vis dėlto, anot „RadarOnline“, rūmuose esama susirūpinimo dėl jos sveikatos – pastebėtas didelis svorio kritimas.
„Kate atrodo labai liekna ir žmonės nerimauja, kad tai ženklas, jog ji vis dar sunkiai atsigauna po gydymo“, – sakė vienas šaltinis.
