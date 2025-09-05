Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Kate Middleton pasirodžius viešumoje gerbėjai sunerimo: „Ji su peruku!“

2025-09-05 10:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-05 10:20

Velso princesė Kate Middleton rugsėjo 4 d. kartu su princu Williamu apsilankė Gamtos istorijos muziejaus atnaujintuose soduose. Ji pasirodė su nauja, šviesesne plaukų spalva – nors pokyčiai sužavėjo, kai kurie gerbėjai sunerimo, ar tai – tikri jos plaukai.

Kate Middleton ir princas Williamas (nuotr. SCANPIX)
5

Velso princesė Kate Middleton rugsėjo 4 d. kartu su princu Williamu apsilankė Gamtos istorijos muziejaus atnaujintuose soduose. Ji pasirodė su nauja, šviesesne plaukų spalva – nors pokyčiai sužavėjo, kai kurie gerbėjai sunerimo, ar tai – tikri jos plaukai.

0

Jos šukuosena buvo suformuota į dailias garbanas, o spalva kontrastavo su šilto bronzinio atspalvio tonu, kurį ji buvo pasirinkusi dar ankstesniu laiku, rašoma yahoo.com.

Kate Middleton
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kate Middleton

Įtaria, kad Kate Middleton – su peruku

Vis dėlto internete kilo diskusijos. Kai kurie komentatoriai socialiniame tinkle „X“ spėliojo, kad princesė galėjo dėvėti peruką:

„Ar turime tikėti, kad tai Kate natūralūs plaukai? Atrodo kaip perukas.“ „Ji su peruku!“ – rašė kitas.

Kiti buvo dar kritiškesni: „Tikiuosi, kad tai perukas, nes taip atrodyti – siaubinga.“

Tačiau dalis gerbėjų stojo ginti princesės: „Tai ne perukas. Iš priekio aiškiai matyti, kad tai jos plaukai. Ji galbūt naudojasi plaukų priauginimo paslaugomis.“

Nepriklausomai nuo spėlionių, Kate drąsiai demonstruoja savo plaukus po ilgai trukusio vėžio gydymo.

Karališkosios šeimos narė pamažu grįžta į viešą gyvenimą, nors, kaip teigia rūmų šaltiniai, dar greitai pavargsta ir kovoja su emociniais iššūkiais.

Šiais metais baigė vėžio gydymą

Primename, kad Kate 2025 m. sausio 24 d. paskelbė užbaigusi vėžio gydymą:

„Dabar, kai liga atsitraukė, jaučiu palengvėjimą ir toliau koncentruojuosi į sveikimą. Kaip žino kiekvienas, kuriam buvo diagnozuotas vėžys, priprasti prie naujos normos reikia laiko. Tikiuosi, kad ateinantys metai bus turiningi. Dėkoju už nuolatinę paramą.“

Vis dėlto, anot „RadarOnline“, rūmuose esama susirūpinimo dėl jos sveikatos – pastebėtas didelis svorio kritimas.

„Kate atrodo labai liekna ir žmonės nerimauja, kad tai ženklas, jog ji vis dar sunkiai atsigauna po gydymo“, – sakė vienas šaltinis.

