TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Joe Bidenui dėl vėžio atlikta operacija

2025-09-05 07:08
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-05 07:08

Buvusiam JAV prezidentui Joe Bidenui atlikta operacija, skelbia „Reuters“. Tai „NBC News“ patvirtino jo atstovas spaudai.

Joe Bidenas (nuotr. SCANPIX)

Buvusiam JAV prezidentui Joe Bidenui atlikta operacija, skelbia „Reuters“. Tai „NBC News“ patvirtino jo atstovas spaudai.

1

Mohso operacija jam atlikta siekiant pašalinti vėžines ląsteles nuo jo odos.

Buvęs prezidentas sveiksta.

Bidenas serga vėžiu

J. Bidenas gegužę paskelbė, kad serga prostatos vėžiu. Jo komanda tada nurodė, kad liga agresyvi, tačiau gydoma.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2023 m. per įprastą sveikatos patikrinimą jam buvo pašalintas odos pažeidimas. Tas pažeidimas buvo identifikuotas kaip karcinoma.

J. Bideno fizinė sveikata ir protinis aštrumas buvo dažnai aptarinėjami klausimai jo prezidentavimo metu.

Jis siekė antros kadencijos kovoje su respublikonu Donaldu Trumpu, tačiau galiausiai po tragiškų debatų 2024 m. iš kovos pasitraukė. Savo vietą rinkimų kovoje jis užleido savo viceprezidentei Kamalai Harris.

J. Bidenas buvo vyriausias asmuo, kada nors išrinktas prezidentu. Šis rekordas buvo pagerintas praėjusiais metais, kai prezidentu buvo išrinktas dabar 79-erių D. Trumpas.

Nuo to laiko, kai paliko prezidento postą, J. Bidenas laikėsi toliau nuo viešumos.

