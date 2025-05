Bideno gyvenimo kova: likimas prezidentui negailėjo išbandymų, naujausias – itin agresyvus vėžys

„Patarėjai kalbėjo apie tai, kad antrajai kadencijai jam gali prireikti neįgaliojo vežimėlio“, – sakė Alexas Thompsonas, kartu su Jake‘u Tapperiu parašęs knygą „Pirmoji nuodėmė“, kurioje pasakojama apie nesėkmingą 2024 m. Demokratų partijos prezidento rinkimų kampaniją.

Ir pridūrė: „Jis sirgo stuburo artritu, o jo stuburas buvo taip susidėvėjęs, kad, jei jis būtų dar kartą smarkiai nukritęs, jam būtų prireikę neįgaliojo vežimėlio.“

Laikantis ilgametės JAV prezidentų sveikatos ataskaitų tradicijos, apie tai buvo šiek tiek užsiminta aprašant J. Bideno „vidutinio sunkumo ar sunkų“ artritą ir „šiek tiek sumažėjusią judesių amplitudę“, apie kuriuos visuomenei buvo pranešta 2024 m. vasario mėn.

Dar labiau nei jo tikroji fizinė būklė, pasipiktinimą sukėlė tai, kad nebuvo atliktas joks kognityvinis vertinimas, atsižvelgiant į tai, jog J. Bideno dažni apsirikimai, atminties sutrikimai ir keistas elgesys vis labiau kėlė nerimą rinkėjams.

„Jis kasdien laiko kognityvinį testą“, – atsakė J. Bideno spaudos sekretorė Karine Jean-Pierre, kai buvo paklausta, kodėl nebuvo atliktas oficialus vertinimas.

56-erių žinomas CNN vedėjas J. Tapperis ir 35-erių metų „Axios“ reporteris A. Thompsonas mano, kad tai, kas galėjo prasidėti kaip įprastas bandymas kuo geriau pateikti prezidento veiksmus, greitai tapo slėpimu.

„Žinojome, kad kažką rasime. Nežinojome, kad rasime tiek daug“, – pažymėjo J. Tapperis.

Dalis J. Bideno patrauklumo 2020 m. buvo jo per dešimtmečius užtarnauta reputacija kaip gana sąžiningo žmogaus.

Jis buvo išrinktas savo partijos kandidatu į prezidentus, kad galėtų varžytis su D. Trumpu, savimi besigiriančiu politiniu naujoku.

Šalis pasirinko saugesnį variantą – galbūt ne geriausią oratorių ar mąstytoją, bet raminančią figūrą po audringo D. Trumpo prezidentavimo laikotarpio.

„Žiūrėkite, aš save laikau tiltu, niekuo kitu“, – 2020 m. kovo mėn. sakė J. Bidenas, kai rinkiminėje kampanijoje dalyvavo su jaunesniais demokratais, tarp kurių buvo Kamala Harris ir Mičigano gubernatorė Gretchen Whitmer.

Tai buvo vertinama kaip ženklas, kad jis eis vieną prezidento kadenciją, atkurs normalumo jausmą ir tada perduos estafetę kitiems.

Tačiau 2023 m. balandį J. Bidenas paskelbė, kad kandidatuos dar kartą. Jis buvo įsitikinęs, kad yra vienintelis žmogus, galintis sustabdyti D. Trumpą. Dėl šios priežasties K. Harris buvo paliktos tik 107 dienos laimėti rinkėjų palankumui.

Bidenas išgyveno daugybę sunkumų – nuo ligų iki artimųjų mirčių

Davidas Plouffe‘as, buvęs JAV prezidento Baracko Obamos patarėjas, buvo pakviestas padėti vadovauti K. Harris kampanijai. „Mes, kaip partija, taip stipriai nukentėjome dėl Bideno“, – pareiškė jis.

K. Harris buvo „puiki karė“, tačiau įtemptas tvarkaraštis buvo „košmaras“, o pralaimėjimas – „visiška Bideno kaltė“.

Dalis problemos buvo ta, jog J. Bideno prezidentūra buvo labai sunkiai iškovota. Jis tą laikė viso gyvenimo, per kurį niekada nepasidavė, triumfu.

Buvusiam JAV prezidentui teko patirti itin daug sunkumų: vaikystėje jį vargino mikčiojimas, 1972 m. autoavarijoje žuvo jo pirmoji žmona ir dukra, 1988 m. jis patyrė dvi beveik mirtinas aneurizmas, 2015 m. nuo smegenų vėžio mirė jo 46-erių sūnus Beau Bidenas, patirti du žlugdantys pralaimėjimai prezidento rinkimuose 1988 m. ir 2008 m., ir beviltiška kova su narkotikų priklausomybe kamuojamo jaunesniojo sūnaus Hunterio Bideno reabilitacija.

Agresyvus vėžys

Maža to, dabar, praėjus vos keturiems mėnesiams po to, kai J. Bidenas baigė JAV prezidento kadenciją, ir kai jo psichinė bei fizinė būklė per pastaruosius ketverius metus yra atidžiai stebima, 82-ejų metų vyrui diagnozuotas agresyvus ir pažengęs prostatos vėžys, rašoma BBC.

Buvusiam JAV prezidentui Joe Bidenui diagnozuotas „agresyvios“ formos prostatos vėžys, jis svarsto gydymo galimybes, sakoma sekmadienį išplatintame jo biuro pareiškime.

Penktadienį 82-iejų demokratui buvo „diagnozuotas prostatos vėžys (…) su metastazėmis kauluose“, teigiama pareiškime.

„Nors tai yra agresyvesnė ligos forma, vėžys, regis, yra jautrus hormonams, todėl jį galima veiksmingai valdyti. Prezidentas ir jo šeima kartu su jo gydytojais svarsto gydymo galimybes“, – nurodoma pareiškime.

Bidenas bijojo, kad gali prarasti trečiąjį vaiką

Kitas pagrindinis J. Bideno tragedijos veikėjas yra jo problematiškas sūnus H. Bidenas, neatsakingai palikęs nešiojamąjį kompiuterį, kuriame buvo daugybė nepadorių nuotraukų.

Pavyzdžiui, nuotrauka, kurioje jis vartojo narkotikus su tariamomis prostitutėmis, ir elektroniniai laiškai, kuriuose buvo užuominų apie nešvarius verslo planus, kuriais siekta praturtinti šeimą.

Tačiau J. Bideno galvoje sūnus tapo pagrindine priežastimi nepasiduoti. Atrodė, kad jis keičia savo gyvenimą – turi naują žmoną bei vaiką (vardu Beau, jo mirusio brolio garbei), ir misiją padėti tėvui laimėti perrinkimą.

„Hunteris tapo neoficialiu vyriausybės vadovu, sprendžiant tėvo klausimus“, – aiškino J. Tapperis. J. Bidenas įsitikino, kad jei jis nekandidatuos, H. Bidenas gali prarasti tikslo jausmą ir vėl pasukti į blogą kelią.

Todėl knygoje prezidento psichikos nuosmukis glaudžiai siejamas su H. Bideno bėdomis. 2023 m. liepos mėn. žlugo susitarimas, pagal kurį jis būtų išvengęs kalėjimo už melą siekdamas gauti ginklą, dėl šios priežasties 2024 m. birželio mėn. teismas jį pripažino kaltu.

Autoriai teigia, kad po šių dviejų labai stresinių įvykių J. Bideno būklė pastebimai pablogėjo: „Tai ne tik Hunterio patiriamos kančios, bet ir Bideno baimė, kad jis praras trečią vaiką, kad Hunteris nusižudys.“

Netrukus po H. Bideno nuteisimo, kai vėliau tais pačiais metais jam grėsė bausmė, emociškai išsekęs J. Bidenas išvyko ruoštis televizijos debatams su D. Trumpu.

Knygoje teigiama, jog vietoj to, kad skaitytų medžiagą, J. Bidenas beveik visą dieną miegojo.

J. Bideno balsas buvo sunkiai girdimas – jis nuolat prašė kosulį malšinančių tablečių, jo atsakymai buvo „visur ir niekur“, o popietes jis praleido snausdamas.

J. Tapperis kartu su savo CNN kolege Dana Bash buvo vienas iš dviejų moderatorių ir sėdėjo pirmoje eilėje per debatus Atlantoje birželio 27 d.

Jis atrodė išsekęs ir nuo pat pradžių skambėjo lyg būtų užkimęs. Per painų atsakymą apie valstybės skolą ir mokesčių mažinimą J. Bidenas netgi prarado minties giją.

„Mes galėtume padėti užtikrinti, kad viskas, ką turime padaryti, vaikų priežiūra, pagyvenusių žmonių priežiūra“, – pradėjo jis sakinį, kuris vingiavo, nutrūko ir paskandino jo viltis būti perrinktam.

J. Bidenas tęsė: „Užtikrinti, kad kiekvienas žmogus galėtų gauti tai, ką aš sugebėjau padaryti su... COVID-19. Atleiskite... Spręsti visus klausimus, kuriuos turime spręsti, ir...“

„Ačiū, prezidente Bidenai“, – tarė J. Tapper, pereidamas prie D. Trumpo. Tuo tarpu D. Bash perdavė J. Tapperiui užrašytą raštelį: „Jis ką tik pralaimėjo rinkimus.“

„Turime remti prezidentą“

Laikotarpis nuo debatų iki liepos 21 d., kai J. Bidenas pasitraukė iš rinkimų, demokratų buvo pavadintas „blogais laikais“ ir „tamsiu laikotarpiu“.

Atsakomybės prisiėmimas pasiekė viešumą, bet užkulisiuose buvo dar blogiau. Valstijų gubernatoriai buvo sukviesti išklausyti J. Bideno.

Buvęs JAV prezidentas jiems pasakė, kad jo reitingai rodo, jog jis yra „geriausias kandidatas kovai su Trumpu“, ir „apklausos taip pat rodo, kad žmonės nesirūpina mano sveikata, jiems daug svarbiau išgelbėti demokratiją“.

Kai kurie gubernatoriai manė, kad jiems meluojama arba J. Bideno komanda pateikė jam klaidingą informaciją. Havajų gubernatorius Joshas Greenas, kuris yra gydytojas, paklausė J. Bideno, ar jis gerai jaučiasi.

Kolorado gubernatorius Jaredas Polis sakė, kad rinkėjai panikuoja, o rėmėjai jaučiasi apgauti dėl jo sveikatos būklės.

Tačiau prieš kiekvienam gubernatoriui suteikiant žodį, K. Harris užbaigė susitikimą mintimi: „Turime remti prezidentą. Kyla pavojus mūsų demokratijai.“

Liepos 8 d. J. Bidenas paskelbė laišką, kuriame pabrėžė savo triuškinančią pergalę pirminiuose rinkimuose, nors jo vieninteliai oponentai buvo maištininkai, nes nė vienas vyresnysis politikas nenorėjo kelti bangų.

Tai buvo paskutinis lašas George‘ui Clooney, kuris buvo sukaupęs visus susirūpinimus, kilusius dėl J. Bideno baisaus pasirodymo Los Andželo labdaros renginyje prieš mėnesį.

Liepos 10 d. „The New York Times“ paskelbtame G. Clooney straipsnyje buvo padaryta išvada: „Su šiuo prezidentu lapkritį nelaimėsime.“

Spėliojama, kad G. Clooney prieš rašydamas straipsnį konsultavosi su Baracku Obama ir gavo buvusio prezidento pritarimą, tačiau autoriai tuo nėra visiškai įsitikinę.

„Pone Prezidente, jūsų šansai laimėti – tik 5 procentai“

Per „Zoom“ pokalbį su aukšto rango kairiųjų pažiūrų progresyviais demokratais liepos 13 d. J. Bidenas tapo irzlus. Jam buvo perduotas raštelis nuo jo personalo, kurį prezidentas perskaitė garsiai: „Likite pozityvus. Skambate gynybiškai.“

J. Tapperis ir A. Thompsonas pateikė išsamų kito susitikimo aprašymą – šįkart tarp Demokratų Senato frakcijos lyderio Chucko Schumerio ir J. Bideno.

„Schumeris – žmogus, pratęs prie sunkių pokalbių,“ – sakė A. Thompsonas, pridurdamas: „Kiek galime spręsti, jis buvo vienintelis demokratas, kuris pasakė [J. Bidenui] tiesiai į akis: jūs turėtumėte pasitraukti.“

Pasak autorių, C. Schumeris sakė: „Pone Prezidente, jūsų šansai laimėti – tik 5 procentai. Kalbėjau su jūsų apklausų specialistais.“

„Tikrai?“ – paklausė J. Bidenas.

„Aš raginu jus nekandidatuoti“, – atsakė C. Schumeris.

„Ar manote, kad Kamala gali laimėti?“ – esą paklausė J. Bidenas.

„Nežinau. Žinau tik tai, kad jūs negalite“, – tęsė C. Schumeris.

„Tai nebuvo garbingas pasitraukimas“

„Tai nebuvo garbingas pasitraukimas“, – sakė A. Thompsonas. „Bidenas liko labai nusivylęs ir jautėsi išduotas“, – tęsė knygos autorius.

J. Bideno paskutinis veiksmas buvo užbaigti diskusijas apie greitą ir konkurencingą jo pakeitimo procesą – paremti K. Harris.

„Jį vis dar kankino tai, kad Obama 2016 m. jo nepalaikė [kai vietoj savo viceprezidento B. Obama parėmė Hillary Clinton], ir jis nenorėjo to padaryti Harris“, – pažymėjo J. Tapperis.

Nepaisant knygoje perteikto neišvengiamumo jausmo dėl J. Bideno žlugimo, kuris buvo sukurtas remiantis maždaug 200 pokalbių po rinkimų, autoriai ruošiasi dideliam atgarsiui bent dviejose srityse, kai knyga bus išleista jau greitai.

Viena vertus, jau yra kritikų, smerkiančių žurnalistų, kurie per visą J. Bideno prezidentavimo laikotarpį beveik nieko nepadarė, kad atskleistų jo silpnumą.

Kita vertus, yra asmenų, kuris vis dar tiki, kad J. Bidenas būtų nugalėjęs D. Trumpą.

„Būčiau labai norėjęs žinoti visa tai ir atskleisti praėjusiais metais“, – teigė J. Tapperis.

„Juk visa tai sužinojome po rinkimų. Mes nebuvome tokie išmintingi. Mes matėme tai taip, kaip ir visi kiti, t. y. kad jis atrodė blogai, bet užkulisiuose visi sakė, kad jam viskas gerai“, – pridūrė jis.