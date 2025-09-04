Susitikimas ir paradas Kinijoje, kuriam vykstant Donaldas Trumpas rėžė: „Rezgate sąmokslą prieš JAV“

Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas, prieš paradą jo nesureikšminęs, vėliau apkaltino diktatorių trijulę rezgant sąmokslą prieš Ameriką.
Xi Jinpingui iš dešinės – Ukrainą griaunantis V. Putinas. Iš kairės – Ameriką sunaikinti svajojantis Kim Jong Unas. Tikra diktatorių trijulė – kartu su prisišliejusiu A. Lukašenka ir iš paskos žengiančiais maždaug 20 kitų šalių lyderių – trokštanti nusverti pasaulio galios svarstykles savo naudai. Šių vaizdų simbolika akivaizdesnė nei bet kada – Kinija su Rusija ir Šiaurės Korėja kartu spjauna į veidą Vakarų pasauliui, jo sankcijoms ir nusistovėjusiai tvarkai. Esą dabar diktatoriai trokšta šeimininkauti pasaulyje.
„Kinijos tauta yra didinga ir ji nebijo smurto“, – komentavo Kinijos prezidentas Xi Jinpingas.
Kinijos komunistinio režimo vadas karinį paradą pradeda propagandine kalba apie karo grėsmę.
„Šiandien žmonija vėl turi pasirinkti – taika ar karas, dialogas ar konfrontacija, abipusė nauda ar nenaudinga konkurencija“, – sakė jis.
Ir priminimu apie Pekino pretenzijas į Taivaną.
„Didysis Kinijos tautos atgimimas yra nesustabdomas“, – tikino Kinijos lyderis.
O tuomet demonstruoja ginklus, kuriais visiems grasina. Režimo kariai išmuštruoti lyg robotai, bet smalsuoliams ir Vakarų sostinėms įdomiausi ne kariai, o išrikiuoti kilometrai karinės įrangos ir naujų technologijų. O Kinija ir rodo, ko mokosi iš Rusijos karo Ukrainoje, kurį pati remia. Tiananmenio aikštėje pasirodo įvairiausi dronai – ne tik skraidantys – čia ir robotai vilkai, ir torpedas primenantys povandeniniai dronai, ir įvairūs bepiločiai lėktuvai ir sraigtasparniai.
Pirmąkart parade Pekine – iššūkį keliančios raketos
Pekinas pirmą kartą viešai demonstruoja ir savo hipergarsines priešlaivines raketas. Anot karo ekspertų, tai iššūkis JAV laivynui, patruliuojančiam Ramiojo vandenyno vakaruose. Tiesa, ekspertai pažymi, kad dalis Kinijos naujovių dar neišbandytos mūšio sąlygomis, o karas Ukrainoje jau parodė, kad ir V. Putino stebuklingi ginklai žadėtus stebuklus dažnai rodo tik ant popieriaus.
Netrukus į aikštę išrieda ir Pekino branduolinė triada – tai iš oro, iš povandeninių laivų ir žemės paleidžiamos tarpžemyninės balistinės raketos. Ir kaip ir karinio parado Maskvoje – šio propagandinio renginio tikrasis tikslas taip pat nėra Antrojo pasaulinio karo pabaigos minėjimas. Tai tiesmukas galios demonstravimas.
Ir 80 tūkstančių baltų, apsimestinės taikos balandžių, kuriuos režimas paleido parado pabaigoje – to neužmaskuos. Po parado Xi Jinpingas svečius kviečia prie stalų. Sakydamas tostą netiesiogiai priekaištauja JAV.
„Pasaulis neturėtų niekad sugrįžti prie džiunglių įstatymų, kur mažesnes ir silpnesnes šalis skriaudžia didžiosios galios“, – tvirtino Kinijos prezidentas.
Įdomu tai, kad prieš pompastišką paradą Amerikos prezidentas, girdamas savo karių operaciją prieš Venesuelos narkotikų kartelį, kurios metu sunaikino jų laivelį – paklaustas ar nejaučia iššūkio, kai Pekine trys diktatoriai demonstruoja vienybę prieš Vakarus – atsakė: „Ne, visai ne, Kinijai reikia mūsų ir turiu puikius santykius su Xi.“
Tačiau diktatoriams stebint paradą, kuris vadinamas vienu didžiausių modernioje istorijoje – D. Trumpas, panašu, pakeitė nuomonę.
„Prašau perduokite šilčiausius linkėjimus Vladimirui Putinui ir Kim Jong Unui, kol rezgate sąmokslą prieš JAV“, – sakė JAV prezidentas.
Internetinių linkėjimų vietoj naujų JAV sankcijų sulaukęs V. Putinas su Kim Jong Unu po parado Pekine dar susėdo planuoti tolesnių žudynių Ukrainoje, kurias Pekinas – akivaizdu – ir toliau rems.
„Niekada nepamiršime aukų, kurias patyrė jūsų ginkluotosios pajėgos. Ir jūsų karių šeimos“, – teigė Rusijos prezidentas.
„Jei yra kas nors, ką dar galime padaryti ir padėti Rusijai – būtinai tai padarysime“, – tikino Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Un.
O po susitikimo laime spinduliuojantis karo nusikaltėlis V. Putinas, sąjungininką Kim‘ą dar kviečia atvykti į Rusiją. Kiek vėliau atvykti į Maskvą ironiškai pakviečia ir Volodymyrą Zelenskį – vėl pašiepdamas Trumpo taikos pastangas.
„Na, galų gale, jei Zelenskis pasiruošęs – tegu atvažiuoja į Maskvą ir susitikimas įvyks“, – aiškino V. Putinas.
Naktį, kai pats stebėjo karinį paradą Maskvoje – V. Putinas vėl dronais masiškai atakavo Ukrainą.
