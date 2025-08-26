Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Pekinas nustebino žinute Zelenskiui: nuskambėjo sveikinimai Ukrainai

2025-08-26 15:47
2025-08-26 15:47

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį socialinės žiniasklaidos platformoje „X“ pasidalijo žinute, kurią, jo teigimu, jam atsiuntė Kinijos lyderis Xi Jinpingas, rašo „Bloomberg“.

Pekinas nustebino žinute Zelenskiui: nuskambėjo sveikinimai Ukrainai (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį socialinės žiniasklaidos platformoje „X“ pasidalijo žinute, kurią, jo teigimu, jam atsiuntė Kinijos lyderis Xi Jinpingas, rašo „Bloomberg“.

3

Tai – pirmasis žinomas jų bendravimas per daugiau nei dvejus metus ir pirmasis viešas Xi Jinpingo įrašas, kuriame jis siunčia geriausius linkėjimus Ukrainai, minint jos nepriklausomybės nuo Sovietų Sąjungos 1991 m. metines.

Atsiuntė sveikinimo žinutę

V. Zelenskis teigė, kad Xi Jinpingas atsiuntė sveikinimo žinutę šalies nepriklausomybės 34-ųjų metinių proga, likus vos kelioms dienoms iki Rusijos prezidento Vladimiro Putino vizito Kinijoje.

Kinijos valstybinė žiniasklaida, kuri paprastai skelbia Xi Jinpingo žinutes pasaulio lyderiams, šįkart nepranešė apie jokį sveikinimą Ukrainai.

Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Guo Jiakunas antradienio kasdienėje spaudos konferencijoje išvengė tiesioginio atsakymo, sakydamas, kad Pekinas plėtoja draugiškus ryšius su visomis šalimis „remdamasis abipusiai naudingo bendradarbiavimo principu“.

Remiantis V. Zelenskio pranešimu, Xi Jinpingas pareiškė, jog yra „pasirengęs dirbti kartu, kad mūsų dvišaliai santykiai vystytųsi stabiliai ir ilgalaikiai bei atneštų didesnę naudą abiejų šalių žmonėms“.

Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad vertina Xi Jinpingo iniciatyvą ir akcentavo abipusį interesą stiprinti dvišalius santykius.

