TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Orbanas kaip reikiant įsiuto: grasina Zelenskiui pasekmėmis

2025-08-26 11:49
2025-08-26 11:49
2025-08-26 11:49

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas pareiškė, kad Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio žodžiai apie naftotiekį „Družba“ „turės ilgalaikių pasekmių“, rašo „Evropeiskaja pravda“.

Viktoras Orbanas ir Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

10

V. Orbanas teigė, kad „atviras puolimas ir grasinimai“ iš V. Zelenskio pusės Vengrijai „neliks be pasekmių“.

„Tai buvo įvykių kupinas savaitgalis. Prezidentas Zelenskis atvirai grasino Vengrijai. Jis pripažino, kad jie smogia į „Družba“ naftotiekį, nes mes nepalaikome jų stojimo į ES. Tai rodo, kad vengrai priėmė teisingą sprendimą“, – rašė Vengrijos premjeras.

Grasina pasekmėmis

Anot jo, „šantažas, bombardavimai ir grasinimai nieko neįtrauks į ES“.

„Zelenskio žodžiai turės ilgalaikių pasekmių“, – pridūrė V. Orbanas.

