Orbanas kaip reikiant įsiuto: grasina Zelenskiui pasekmėmis

V. Orbanas teigė, kad „atviras puolimas ir grasinimai“ iš V. Zelenskio pusės Vengrijai „neliks be pasekmių“.
„Tai buvo įvykių kupinas savaitgalis. Prezidentas Zelenskis atvirai grasino Vengrijai. Jis pripažino, kad jie smogia į „Družba“ naftotiekį, nes mes nepalaikome jų stojimo į ES. Tai rodo, kad vengrai priėmė teisingą sprendimą“, – rašė Vengrijos premjeras.
Grasina pasekmėmis
Anot jo, „šantažas, bombardavimai ir grasinimai nieko neįtrauks į ES“.
„Zelenskio žodžiai turės ilgalaikių pasekmių“, – pridūrė V. Orbanas.
