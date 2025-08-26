Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Pekinas santykius su Maskva vadina „stabilaus pasaulio taikos šaltiniu“

2025-08-26 09:50 / šaltinis: BNS
2025-08-26 09:50

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas antradienį pareiškė, kad Pekino ryšiai su Maskva yra „stabiliausi, brandžiausi ir strategiškai reikšmingiausi“ tarp didžiųjų pasaulio valstybių, pranešė valstybinė žiniasklaida.

Vladimiras Putinas ir Xi Jinpingas (nuotr. SCANPIX)
17

Susitikimo su Rusijos Dūmos pirmininku Viačeslavu Volodinu metu Xi Jinpingas gyrė šalių santykius kaip „stabilaus pasaulio taikos šaltinį", pranešė Kinijos valstybinis transliuotojas CCTV.

Susitikimo su Rusijos Dūmos pirmininku Viačeslavu Volodinu metu Xi Jinpingas gyrė šalių santykius kaip „stabilaus pasaulio taikos šaltinį“, pranešė Kinijos valstybinis transliuotojas CCTV.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Abi šalys turėtų (...) bendradarbiauti, kad apsaugotų abiejų šalių saugumo ir vystymosi interesus, suvienytų globaliuosius Pietus, palaikytų tikrą daugiašališkumą ir skatintų tarptautinę tvarką didesnio teisingumo ir teisingumo link“, – prabangioje Pekino Didžiojoje Liaudies salėje V. Volodinui sakė Xi Jinpingas.

Pekino ir Maskvos santykiai sustiprėjo po to, kai Rusija 2022 metų vasarį įsiveržė į Ukrainą.

Kinija niekada nepasmerkė karo ir neragino Maskvos išvesti savo kariuomenės, o daugelis Ukrainos sąjungininkų mano, kad Pekinas teikia paramą savo didžiulei šiaurinei kaimynei.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Kinija kaltina Vakarus

Kinija savo ruožtu tvirtina esanti neutrali šalis, reguliariai ragindama nutraukti kovas ir kartu kaltindama Vakarus konflikto pratęsimu dėl to, kad siunčia ginklus Ukrainai.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nuo šį savaitgalį turi pradėti vizitą Kinijoje.

Jis dalyvaus Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikime šiauriniame Tiandzino mieste rugpjūčio 31–rugsėjo 1 dienomis, taip pat – Antrojo pasaulinio karo pabaigos 80-ųjų metinių minėjime.

V. Putinas taip pat surengs derybas su Xi Jinpingu, su kuriuo turi, kaip jis pats sakė, gilų asmeninį ryšį.

Valstybinė žiniasklaida pranešė, kad anksčiau šį mėnesį Xi Jinpingas V. Putinui telefonu sakė, jog Kinija džiaugiasi matydama, kad Maskva ir Vašingtonas gerina savo santykius.

Rusijos lyderis šį mėnesį Aliaskoje susitiko su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, tačiau nuo to laiko pažanga siekiant taikos Ukrainoje derybų, regis, sustojo.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusų karo laivas (nuotr. SCANPIX)
Kinija ir Rusija pradėjo bendras karinių jūrų pajėgų pratybas Japonijos jūroje (3)

