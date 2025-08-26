Trumpas ir Putinas tarėsi dėl branduolinių ginklų: „Rusija yra tam pasirengusi“

Kaip Baltuosiuose rūmuose žurnalistams pareiškė D. Trumpas, Rusijos prezidentas „pasirengęs tai padaryti“, o prie šio proceso gali prisijungti ir Kinija, praneša CNN.
„Rusija yra tam pasirengusi“
Amerikos lyderis pabrėžė, kad branduolinio nusiginklavimo tema buvo viena pagrindinių jo derybų su V. Putinu klausimų.
„Vienas dalykų, kurį bandome padaryti su Rusija ir Kinija, yra denuklearizacija. Tai labai svarbu. Aš tai aptariau su prezidentu Putinu, ir ne tik tai. Manau, kad denuklearizacija yra labai, labai didelis žingsnis. Bet Rusija yra tam pasirengusi, ir manau, kad Kinija taip pat bus pasirengusi. Negalime leisti branduolinių ginklų plitimo. Turime sustabdyti branduolinius ginklus“, – pažymėjo D. Trumpas.
