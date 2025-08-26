Trumpas pagrasino įvesti muitų šalims, kurios neva taikosi į JAV technologijų įmones

„Skaitmeniniai mokesčiai, skaitmeninių paslaugų teisės aktai ir skaitmeninių rinkų reglamentai yra skirti pakenkti Amerikos technologijoms arba jas diskriminuoti“, – savo socialinių tinklų platformoje „X“ rašė D. Trumpas.
Atrodo, kad jo komentarai buvo skirti Europos ir kitoms šalims, kurios yra priėmusios interneto erdvę reglamentuojančių įstatymų.
Pavyzdžiui, Europos Sąjungoje galioja tokios taisyklės kaip Skaitmeninių rinkų įstatymas (DMA) ir Skaitmeninių paslaugų įstatymas (DSA), reglamentuojančios konkurenciją ir turinio priežiūrą.
Be to, skaitmeninių bendrovių mokestis taikomas ir Jungtinėje Karalystėje, nors D. Trumpas konkrečių šalių ar regionų neįvardijo.
Tačiau jis pareiškė, kad jei nebus panaikinti, Vašingtono manymu, „diskriminaciniai veiksmai“, jis „nustatys didelius papildomus tarifus“ atitinkamų šalių produktams ir pradės taikyti JAV technologijų ir mikroschemų eksporto apribojimus.
„Amerika ir Amerikos technologijų bendrovės nebėra nei pasaulio „kiaulės taupyklė“, nei „skuduras kojoms nusivalyti“, – rašė D. Trumpas.
Birželį D. Trumpas, keršydamas už Otavos planuojamą įvesti skaitmeninių paslaugų mokestį, kuris būtų taikomas paslaugas kanadiečiams teikiančioms JAV tarptautinėms bendrovėms, tokioms kaip „Alphabet“, „Amazon“ ir „Meta“, nutraukė prekybos derybas su Kanada.
Netrukus po to Kanada pranešė, kad panaikins JAV technologijų įmonėms taikomus mokesčius.
Sausį grįžęs į prezidento postą D. Trumpas įvedė muitus tiek sąjungininkams, tiek konkurentams, skirtingų šalių produktams pritaikydamas skirtingus tarifus.
Tačiau sritims, kurioms jis numatė atskirų tarifų, pavyzdžiui, plieno, aliuminio ir automobilių sektoriams, tokie bendri visai šaliai taikomi muitai negalioja.
Vietoje to jiems nustatyti atskiriems sektoriams taikomi muito mokesčiai.
D. Trumpas muitus naudoja kaip priemonę įvairiems tikslams pasiekti. Šią savaitę dėl perkamos rusiškos naftos – pagrindinio pajamų šaltinio Maskvos kare Ukrainoje – Indijos produktams turėtų įsigalioti dvigubai didesni JAV muitai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!