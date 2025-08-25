Visų dėmesys – į Trumpo ranką: vis bandė ją paslėpti

Dažnai JAV prezidentas mėlynę ant rankos bando paslėpti makiažu, tačiau šį kartą, panašu, nė nebandyta jos užmaskuoti.
Mėlynė pirmadienį užfiksuota ant dešinės D. Trumpo rankos.
Kaip pastebi kai kurie leidiniai, spaudos konferencijų pirmadienį metu D. Trumpas bandė ranką slėpti, mėlynę uždengti, tačiau kameros ją vis tiek užfiksavo.
Mėlynė taip pat pastebėta per D. Trumpo susitikimą su Vladimiru Putinu. Tiesa, tada mėlynė užfiksuota ant kairės rankos.
Baltieji rūmai paskelbė Trumpo diagnozę
Liepą Baltiejų rūmai pranešė, kad JAV prezidentui D. Trumpui diagnozuota įprasta nepiktybinė venų liga.
Apie šią ligą Baltieji rūmai paskelbė po to, kai viešoje erdvėje imta spėlioti dėl stipriai sumuštos jo rankos ir patinusių kojų.
Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt žurnalistams nurodė, kad 79 metų prezidentui diagnozuotas lėtinis venų nepakankamumas.
Pasak jos, D. Trumpo rankų spalvos pakitimą lėmė „audinių sudirginimas dėl dažno rankos paspaudimo“ ir aspirinas, vartojamas kaip įprasta širdies ir kraujagyslių gydymo priemonė.
