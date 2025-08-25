Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Visų dėmesys – į Trumpo ranką: vis bandė ją paslėpti

2025-08-25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-25 21:16

Pirmadienį ant JAV prezidento Donaldo Trumpo rankos vėl pastebėta tamsi mėlynė.

Visų dėmesys – į Trumpo ranką: vis bandė ją paslėpti (nuotr. SCANPIX)
5

Pirmadienį ant JAV prezidento Donaldo Trumpo rankos vėl pastebėta tamsi mėlynė.

5

Dažnai JAV prezidentas mėlynę ant rankos bando paslėpti makiažu, tačiau šį kartą, panašu, nė nebandyta jos užmaskuoti.

Trumpo ranka – vėl dėmesio centre: vis bandė ją paslėpti
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Trumpo ranka – vėl dėmesio centre: vis bandė ją paslėpti

Mėlynė pirmadienį užfiksuota ant dešinės D. Trumpo rankos.

Kaip pastebi kai kurie leidiniai, spaudos konferencijų pirmadienį metu D. Trumpas bandė ranką slėpti, mėlynę uždengti, tačiau kameros ją vis tiek užfiksavo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mėlynė taip pat pastebėta per D. Trumpo susitikimą su Vladimiru Putinu. Tiesa, tada mėlynė užfiksuota ant kairės rankos.

Baltieji rūmai paskelbė Trumpo diagnozę

Liepą Baltiejų rūmai pranešė, kad JAV prezidentui D. Trumpui diagnozuota įprasta nepiktybinė venų liga.

Apie šią ligą Baltieji rūmai paskelbė po to, kai viešoje erdvėje imta spėlioti dėl stipriai sumuštos jo rankos ir patinusių kojų.

Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt žurnalistams nurodė, kad 79 metų prezidentui diagnozuotas lėtinis venų nepakankamumas.

Pasak jos, D. Trumpo rankų spalvos pakitimą lėmė „audinių sudirginimas dėl dažno rankos paspaudimo“ ir aspirinas, vartojamas kaip įprasta širdies ir kraujagyslių gydymo priemonė.

