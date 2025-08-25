Donaldas Trumpas sako „vieną dieną“ susitiksiąs su Šiaurės Korėjos lyderiu

D. Trumpas, kuris per savo pirmąją kadenciją su Kim Jong Unu buvo susitikęs tris kartus, gyrė jų santykius ir sakė, kad pažįsta jį „geriau nei bet kas kitas, beveik bet kas kitas, išskyrus jo seserį“.
„Vieną dieną su juo susitiksiu. Laukiu susitikimo su juo. Jis man buvo labai malonus“, – sakė JAV prezidentas žurnalistams.
D. Trumpas tvirtino, kad nuo tada, kai jis sausio 20-ąją grįžo į Baltuosius rūmus, Šiaurės Korėja leido mažiau raketų.
JAV vadovas yra gyręsis, kad per septynis mėnesius nuo savo kadencijos pradžios išsprendė septynis karo konfliktus, nors šis teiginys yra ginčytinas.
Tačiau jis nekalba apie Šiaurės Korėją, nors per savo pirmąją 2017–2021 metų kadenciją buvo ėmęsis neįprastos asmeninės diplomatijos santykiuose su šios šalies lyderiu.
D. Trumpas kartą sakė, kad jis ir Kim Jong Unas „įsimylėjo“ vienas kitą. Jų susitikimai sumažino įtampą, tačiau ilgalaikio susitarimo nebuvo pasiekta.
Nuo tada Kim Jong Unas užmezgė glaudžius santykius su Rusija, į kurią net nusiuntė karių kovoti prieš Ukrainą, ir atkakliai atsisako nutraukti Šiaurės Korėjos branduolinę programą.
