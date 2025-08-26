Donaldas Trumpas paskelbė atleidžiantis Federalinių rezervų sistemos valdytoją

D. Trumpas laiške L. Cook, paminėdamas Federalinių rezervų sistemos įstatymą, rašė: „Nustačiau, kad yra pakankama priežastis jus pašalinti iš pareigų.“
JAV prezidento galimybės atleisti pareigūnus iš centrinio banko paprastai yra ribotos, o neseniai priimtoje Aukščiausiojo Teismo nutartyje teigiama, kad jo pareigūnai gali būti pašalinti tik dėl rimtos priežasties, kuri galėtų būti interpretuojama kaip piktnaudžiavimas tarnyba arba pareigų neatlikimas.
Tačiau JAV vadovas, paskelbdamas, kad L. Cook bus atleista iš pareigų, atkreipė dėmesį į rugpjūčio 15-ąja datuotą pranešimą, kurį JAV generalinei prokurorei pateikė Federalinės būsto finansavimo agentūros direktorė – ištikima D. Trumpo sąjungininkė.
Pasak D. Trumpo, to pranešimo perdavimas suteikė „pakankamą pagrindą“ manyti, kad L. Cook galėjo pateikti „melagingus teiginius“ vienoje ar keliose hipotekos sutartyse.
Vienas iš tariamai melagingų teiginių buvo tas, kad L. Cook teigė esanti dviejų pagrindinių gyvenamųjų vietų savininkė – Mičigane ir Džordžijoje.
Anksčiau šį mėnesį L. Cook pareiškime teigė, kad „neketina būti verčiama atsistatydinti, tačiau rimtai vertins klausimus apie savo finansinę istoriją.
Federalinių rezervų sistema kol kas neatsakė į žiniasklaidos užklausas dėl naujausio D. Trumpo pranešimo.
Pirmadienį paskelbtame laiške D. Trumpas teigė: „Aptariamas elgesys rodo mažų mažiausiai tokį didelį aplaidumą atliekant finansines operacijas, kuris kelia abejonių dėl jūsų, kaip finansų reguliuotojos, kompetencijos ir patikimumo.“
Nusimato teismai
D. Trumpo pastangos pašalinti L. Cook, pirmąją juodaodę moterį centrinio banko valdyboje, greičiausiai išprovokuos teisinę kovą.
Jai gali būti leista likti savo pareigose šiuo laikotarpiu.
Senatorė Elizabeth Warren, vyriausioji demokratė Senato Bankininkystės komitete, D. Trumpo žingsnį pavadino „autoritariniu valdžios užgrobimu, kuris akivaizdžiai pažeidžia Federalinių rezervų įstatymą“.
Pareiškime ji pridūrė, kad toks sprendimas „turi būti panaikintas teisme“.
Šiais metais D. Trumpas didino spaudimą centriniam bankui, ne kartą kritikuodamas jo vadovą Jerome'ą Powellą (Džeromą Pauelą) už tai, kad šis anksčiau nesumažino palūkanų normų, nepaisant palankių infliacijos duomenų.
Federalinių rezervų politikos formuotojai atsargiai žiūri į palūkanų normų mažinimą, stebėdami D. Trumpo muitų poveikį kainoms.
L. Cook pradėjo eiti Federalinių rezervų sistemos valdytojos pareigas 2022 metų gegužę ir buvo paskirta į valdybą dar kartą 2023 metų rugsėjį. Tą patį mėnesį ji buvo prisaikdinta kadencijai, kuri baigiasi 2038 metais.
Anksčiau ji dirbo Ekonomikos patarėjų taryboje vadovaujant tuometiniam prezidentui Barackui Obamai (Barakui Obamai).
