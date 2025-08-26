Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas: „Nenoriu užsidirbti iš Ukrainos, noriu, kad baigtųsi karas“

2025-08-26 07:54 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 07:54

JAV prezidentas Donaldas Trumpas akcentuoja, kad saugumo garantijos Ukrainai karo veiksmų nutraukimo atveju pirmiausia bus Europos atsakomybė, tačiau tam tikru mastu dalyvaus ir Jungtinės Valstijos. Kaip praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas, JAV vadovas tai pareiškė žurnalistams Baltuosiuose rūmuose.

Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
17

JAV prezidentas Donaldas Trumpas akcentuoja, kad saugumo garantijos Ukrainai karo veiksmų nutraukimo atveju pirmiausia bus Europos atsakomybė, tačiau tam tikru mastu dalyvaus ir Jungtinės Valstijos. Kaip praneša naujienų agentūros „Ukrinform" korespondentas, JAV vadovas tai pareiškė žurnalistams Baltuosiuose rūmuose.

2

„Europa suteiks jiems (Ukrainai) reikšmingas saugumo garantijas, ir jie (europiečiai) turėtų tai padaryti, nes jie yra čia pat. Bet mes dalyvausime kaip atsarginė grandis, – sakė D. Trumpas. – Mes jiems padėsime. Manau, kad jei pasieksime susitarimą – o aš manau, jog pasieksime – tada praktiškai nekils jokių problemų.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpas dar kartą pareiškė norą nutraukti karą. „Noriu, kad žmonės nebebūtų žudomi“, – tvirtino valstybės vadovas. Tačiau jis ir vėl sukritikavo ankstesnę administraciją, kuri esą skyrė Ukrainai 350 mlrd. dolerių, ir pavadino prezidentą Volodymyrą Zelenskį „geriausiu pardavėju“, nors pats D. Trumpas anksčiau šią sumą paneigė.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

„Nenoriu užsidirbti iš Ukrainos“

JAV prezidentas kartu nurodė, kad jo administracija radikaliai pakeitė požiūrį. „Mes nebemokame jokių pinigų Ukrainai. Iš tiesų yra priešingai – jie paprašo per NATO. NATO paprašo raketų arba „Patriot‘ų“, mes perduodame raketas NATO, o NATO mums sumoka visą sumą“, – kalbėjo jis.

Pasak D. Trumpo, dėl jo įdėtų pastangų sąjungininkų indėlis į gynybą NATO aljanse padidėjo nuo 2 iki 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), o tai leidžia sukaupti „trilijonus dolerių“, kurie gali būti panaudoti Ukrainai paremti. „Nenoriu užsidirbti iš Ukrainos. Noriu, kad karas baigtųsi, nes noriu išgelbėti visas tas gyvybes“, – pridūrė D. Trumpas.

