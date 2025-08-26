Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Draugystė braška: Baltarusija nesiruošia gelbėti Rusijos

2025-08-26 09:35 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-26 09:35

Baltarusija riboja degalų tiekimą Rusijai, nepaisydama agresorės patiriamos degalų krizės. Apie tai pranešė Ukrainos užsienio žvalgybos tarnyba, remdamasi „Ukrinform“.

Lukašenka stabdo Baltarusijos dalyvavimą Įprastinių ginkluotųjų pajėgų Europoje sutartyje (nuotr. SCANPIX)

Baltarusija riboja degalų tiekimą Rusijai, nepaisydama agresorės patiriamos degalų krizės. Apie tai pranešė Ukrainos užsienio žvalgybos tarnyba, remdamasi „Ukrinform“.

10

Agentūra pažymi, kad benzino trūkumas Rusijoje verčia regionines valdžios institucijas įvesti kuponų sistemą. Didmeninės šio kuro kainos nuo rugpjūčio pradžios išaugo 8 proc.

Nepaisant Rusijos vyriausybės įvesto benzino eksporto draudimo, rinka taip ir neatsistatė.

Baltarusija elgiasi atsargiai

„Baltarusija, kuri galėtų iš dalies kompensuoti deficitą, elgiasi atsargiai“, – teigia žvalgyba.

Užsienio žvalgybos tarnybos duomenimis, antroje rugpjūčio pusėje Rusijoje padidėjo Baltarusijos naftos produktų paklausa.

Tačiau Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklų pajėgumai yra riboti ir neleidžia patenkinti agresorės poreikių. Jų metinis gamybos pajėgumas siekia tik 3-4 mln. tonų benzino, iš kurių 2 mln. tonų sunaudojama pačioje Baltarusijoje. Rusijos mėnesinis degalų suvartojimas siekia apie 3 mln. tonų.

Benzino tiekimas Rusijai Baltarusijai ekonomiškai nenaudingas. Daug pelningiau jį eksportuoti į tarptautines rinkas – Kiniją, Indiją ar Afriką, kur kainos svyruoja nuo 1300 iki 1900 JAV dolerių už toną. Tuo tarpu Rusijoje už jį siūloma mažiau nei 1000 JAV dolerių.

