TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas paatviravo dėl Ukrainos: maniau, kad šį karą užbaigti bus lengviausia

2025-09-04 08:58
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-04 08:58

Donaldas Trumpas prisipažino, kad nesitikėjo, jog karą Ukrainoje bus taip sunku sustabdyti, rašoma portale UNIAN.

12

Donaldas Trumpas prisipažino, kad nesitikėjo, jog karą Ukrainoje bus taip sunku sustabdyti, rašoma portale UNIAN.

9

JAV prezidentas vis dar tikisi konfliktą išspręsti diplomatiškai, nepaisant kylančių abejonių, ar Vladimiro Putino ir Volodymyro Zelenskio susitikimas išvis įvyks.

„Aš tai stebėjau, mačiau ir kalbėjau apie tai su V. Putinu ir V. Zelenskiu. Kažkas turi įvykti, bet jie dar nėra tam pasirengę. Tačiau kažkas turi įvykti. Mes tai padarysime“, – sakė D. Trumpas.

Trumpas: „maniau, kad šį karą užbaigti bus lengviausia“

D. Trumpas tikino, kad Ukrainos ir Rusijos susirėmimas jo netenkina ir jis toliau sieks taikaus susitarimo.

„Manau, kad viską sutvarkysime. Atvirai sakant, maniau, kad karas su Rusija bus vienas iš lengviausių, kuriuos man teko sustabdyti, bet, atrodo, jis yra šiek tiek sudėtingesnis nei kiti karai“, – pripažino Baltųjų rūmų vadovas.

Tiesa, tokie pasisakymai prieštarauja pirminiams D. Trumpo pareiškimams, kad jis užbaigs karą Ukrainoje per 24 valandas.

Taip pat JAV prezidentas paskelbė apie būsimus skambučius su šių šalių vadovais, po susitikimo Aliaskoje. Baltųjų rūmų atstovas spaudai patikino, kad D. Trumpas dar šiandien tikisi sulaukti V. Zelenskio skambučio.

nezinantis
nezinantis
2025-09-04 09:14
Normalus žmogus turėtų atsistatydinti supratęs , kad nesugeba orentuotis aplinkoje ir tampa visiems pavojingas.
Atsakyti
Tai su kuria vieta manei?
Tai su kuria vieta manei?
2025-09-04 09:07
Akivaizdu, kad ne su galva
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
