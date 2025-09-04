Podoliakas įvardijo galimą karo Ukrainoje pabaigos scenarijų

Anot jo, karo veiksmų sustabdytas dabartinėje fronto linijoje yra laikomas vienu iš karo pabaigos scenarijų.
„Realistiškai kalbant, taip, vienas iš galimų scenarijų – karo veiksmų sustabdymas fronto linijoje. Apie tai kalba ir prezidentas. Bet manau, kad sprendimą dėl galutinio scenarijaus priims prezidentas“, – sako jis.
Pasak jo, kol kas tęsiasi konsultacijos Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Europos lyderių lygiu.
„Yra aiškus supratimas ir rizikos, kurias prisiims Rusija, įvertinimas. Nepaisant visko, derybos su mūsų amerikiečių partneriais vyksta neblogai. Manau, kad po įvykių Pekine ir Tiandzine JAV dar realistiškiau žiūrės į tai, kas vyksta pasaulyje: kokia vyksta pertvarka, kas dominuos ir kam leisti šią pertvarką užbaigti.
Jei norite, kad ši pertvarka neatrodytų antiamerikietiška, turite investuoti į Ukrainą, investuoti į tai, kad karas baigtųsi daugiau ar mažiau teisingai. Kad Rusija negautų nieko. Jokių dividendų“, – pabrėžia jis.
Paryžiuje susitinka Europos lyderiai ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis
Ketvirtadienį Paryžiuje susitinka Europos lyderiai ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, siekdami dar kartą padidinti spaudimą Kremliaus šeimininkui Vladimirui Putinui, kuris pažadėjo, kad Rusija tęs kovą Ukrainoje, jei nebus pasiektas taikos susitarimas.
Vakaruose didėja nusivylimas dėl to, ką lyderiai vadina Rusijos prezidento nenoru sudaryti susitarimo, kuris užbaigtų trejus su puse metų trunkančią Maskvos invaziją į Ukrainą.
Aukščiausiojo lygio susitikimo, kuriam pirmininkaus Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės (JK) lyderiai, tikslas – sutvirtinti Ukrainos saugumo garantijų planus tam atvejui, jei kada nors būtų sudarytos paliaubos, ir susidaryti aiškesnį vaizdą apie JAV dalyvavimą.
Tačiau Rusija tokius patikinimus niekino, o pats V. Putinas sakė, kad Maskva yra pasirengusi „išspręsti visas mūsų užduotis karinėmis priemonėmis“, jei nebus susitarimo.
„Jokių ženklų iš Rusijos“
„Mes, europiečiai, esame pasirengę pasiūlyti saugumo garantijas Ukrainai ir ukrainiečiams tą dieną, kai bus pasirašytas taikos (susitarimas)“, – trečiadienio vakarą, kalbėdamas kartu su V. Zelenskiu, pareiškė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas).
E. Macronas teigė, kad garantijų detalės yra „itin konfidencialios“, tačiau „pasirengimas buvo baigtas“ ankstesniame gynybos ministrų susitikime.
Europos lyderiai nedaugžodžiauja apie garantijų pobūdį, kurios, kaip tikimasi, apims Europos karių dislokavimą Ukrainoje, mokymus ir Jungtinių Valstijų paramą.
V. Zelenskis savo ruožtu pareiškė esąs įsitikinęs, kad Kyjivo sąjungininkai padės „padidinti spaudimą Rusijai, kad ši siektų diplomatinio sprendimo“.
Tačiau jis taip pat pridūrė: „Deja, kol kas nematėme jokių ženklų iš Rusijos, kad ji nori nutraukti karą.“
Likus kelioms valandoms iki derybų pradžios, Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad užsienio garantijos Ukrainai yra „absoliučiai nepriimtinos“.
„Tai ne Ukrainos saugumo garantijos, o pavojaus Europos žemynui garantijos“, – ekonomikos forumo Rusijos Tolimuosiuose Rytuose užkulisiuose sakė ministerijos atstovė Marija Zacharova.
Ji pridūrė, kad Rusija nesvarstys užsienio kariuomenės dislokavimo Ukrainoje „jokiu formatu“.
„Reikia aljanso tarp Europos ir JAV“
Interviu prancūzų žurnalui „Le Point“, paskelbtam prieš viršūnių susitikimą, V. Zelenskis teigė, kad Europos saugumo garantijų „gali nepakakti“, kad V. Putinas nepradėtų naujo karo.
„Mums reikia aljanso tarp Europos ir Jungtinių Valstijų“, – sakė jis.
Po viršūnių susitikimo 15 val. Lietuvos laiku vyks telefoninis pokalbis su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, o 16 val. Lietuvos laiku – spaudos konferencija.
Susitikimas vyksta po V. Putino kelionių į Kiniją ir Jungtines Valstijas.
Trečiadienį Pekine, kur kartu su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu) dalyvavo didžiuliame kariniame parade, V. Putinas gyrė savo pajėgų pažangą Ukrainoje.
Jis teigė, kad Rusijos kariuomenė juda į priekį „visais frontais“ ir taip sukaustė Ukrainos karius, kad jie nebegali pulti.
V. Putinas buvo nufotografuotas spaudžiantis rankas ir besišnekučiuojantis su Xi Jinpingu ir Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu (Kim Čen Unu), jiems einant raudonu kilimu Tiananmenio aikštėje.
Praėjusį mėnesį D. Trumpas patiesė raudoną kilimą V. Putinui Aliaskoje, tačiau šios derybos neatnešė jokio proveržio.
D. Trumpas užsiminė, kad Jungtinės Valstijos galėtų paremti bet kokį Europos taikos palaikymo planą, tačiau nenori siųsti JAV karių į Ukrainą.
„Karo nusikaltėlis“
Europos lyderiai vis labiau piktinasi V. Putinu, aštrina kritiką ir perspėja, kad karas Ukrainoje gali tęstis dar daug mėnesių.
„Putinas yra karo nusikaltėlis“, – antradienį socialiniame tinkle „X“ sakė Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas.
„Jis turbūt yra didžiausias mūsų laikų karo nusikaltėlis, ir matome tai dideliu mastu. Turime aiškiai suprasti, kaip elgtis su karo nusikaltėliais: atlaidumui čia ne vieta“, – teigė jis.
Praėjusį mėnesį E. Macronas pavadino V. Putiną „pabaisa prie mūsų vartų“, o jo gynybos ministras Sebastienas Lecornu pareiškė, kad Rusija gali tęsti karą prieš Ukrainą „kiek galės“.
„Sovietinėje KGB kultūroje laiko laimėjimas ir partnerių bei priešininkų apgaudinėjimas yra gerai žinomos Rusijos strategijos dalis“, – neseniai duotame interviu Prancūzijos dienraščiui „Le Parisien“ sakė S. Lecornu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!