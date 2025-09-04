Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis(11 nuotr.)
+7
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
TIESIOGIAI
s.
Karas Ukrainoje
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA
Zelenskis perspėjo Europą: jei taip nutiks, pavojus kils visiems
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis mano, kad Ukrainos teritorinės nuolaidos tik paskatintų Rusijos režimo lyderį Vladimirą Putiną panaudoti užgrobtas teritorijas kaip naują atsparos tašką puolimui prieš Europą. Apie tai jis kalbėjo prancūzų žiniasklaidai, rašo „Ukrainska Pravda“.
V. Zelenskis pabrėžia, kad su teritorinėmis nuolaidomis Ukraina sutikti negali.
„Kai kurie žiniasklaidos šaltiniai teigia, kad jei Ukrainos kariai pasitrauks iš rytinių mūsų šalies regionų, ten bus atkurta taika. Bet tai nėra tiesa. Putinas užgrobė Krymą, kad galėtų jį panaudoti kaip atsparos tašką pietų apsupties operacijai.
2014 m. jis užgrobė dalį mūsų šalies rytų, kad galėtų ją panaudoti kaip placdarmą visiškai okupuoti šiuos regionus. Jei rytoj mes kažkokiu būdu pasitrauktume iš Donbaso, o to nebus, mes atvertume Putinui neapsaugotą erdvę šalia pusantro milijono gyventojų turinčio Charkivo miesto. Jis taip pat užimtų pramoninį centrą Dnieprą. Tai atvertų jam naujas galimybes“, – sako jis.
Pasak V. Zelenskio, europiečiai turėtų mąstyti kitaip ir įsivaizduoti, kas būtų, jei V. Putinui pavyktų įgyvendinti savo pirminį planą – užimti visą Ukrainą.
„Jei Putinui pavyktų užimti visą mūsų šalį, jis ją panaudotų kaip placdarmą. Ar jis tai padarys, priklausys nuo to, kiek stipri bus Europa. Jei Europa bus stipri, jis tikriausiai nieko nedarys, bet jei ji bus silpna, ji nukentės nuo Rusijos veiksmų“, – perspėja V. Zelenskis.