„Financial Times“: JAV mažins saugumo finansavimą šalims, besiribojančioms su Rusija

Pasak FT, Donaldo Trumpo administracija planuoja atsisakyti finansavimo pagal vadinamąjį 333-ąjį skirsnį, leidžiantį Pentagonui teikti mokymus ir karinę paramą JAV sąjungininkėms.
Šio skirsnio lėšas tvirtina Kongresas, o finansavimas numatytas iki 2026 m. rugsėjo pabaigos. Tačiau, anot FT šaltinių, vėliau D. Trumpas neketina prašyti naujo pratęsimo.
Senato šaltinių teigimu, šis sprendimas gali reikšti „šimtų milijonų dolerių“ sumažinimą pagalbai šalims, besiribojančioms su Rusija.
Pentagono atstovai apie sprendimą mažinti finansavimą informavo kelių Europos šalių ambasadorius uždarame susitikime Vašingtone.
Europa buvo nustebinta
„Pasak dviejų diplomatų, kurie buvo supažindinti su diskusijų turiniu, Europos vyriausybės buvo nustebintos šiuo pareiškimu ir bando iš Vašingtono gauti daugiau informacijos“, – rašo „Financial Times“.
Europoje taip pat analizuojamos galimos JAV sprendimo pasekmės bei galimybės kompensuoti sumažėjusią amerikiečių paramą, skirtą Europos saugumo stiprinimui, nurodė vienas diplomatas FT.
Savo ruožtu Baltųjų rūmų pareigūnas leidiniui pareiškė, kad šis žingsnis atitinka D. Trumpo pastangas „peržiūrėti ir perskirstyti“ JAV užsienio pagalbą.
„Šis sprendimas suderintas su Europos šalimis pagal ilgalaikį prezidento siekį, kad Europa prisiimtų didesnę atsakomybę už savo gynybą“, – sakė jis.
Anksčiau, žiniasklaidos duomenimis, Europos NATO sąjungininkai pradėjo uždarus pasirengimus, kaip Aljansas turėtų elgtis, jei JAV sumažintų savo kariuomenės kontingentą žemyne.
