Gandai apie Trumpo mirtį išgąsdino net jo sūnų – skambino patikrinti, ar jis gyvas

Praėjusį savaitgalį internete pasklido konspiracijos teorija, kad D. Trumpas mirė.
D. Trumpas jaunesnysis sako, kad pamatė tuos įrašus socialinėse medijose ir nusprendė, kad atėjo laikas patikrinti, kaip jis laikosi.
„Savaitgalį paskambinau tėvui ir pasakiau: „Ei, tiesiog noriu įsitikinti, kad tu nemirei.
Žinau, kad mano dukra šiuo metu žaidžia golfą su tavimi, nes vis skaitau apie tai „Twitter“, todėl tiesiog noriu įsitikinti.“ (Jis – red. past.) net nežinojo, apie ką aš kalbu“, – pasakoja JAV prezidento sūnus.
Trumpas pakomentavo gandus apie savo mirtį: „Tai šiek tiek beprotiška“
JAV prezidentas D. Trumpas anksčiau šią savaitę pats sureagavo į socialinėse medijose kilusias konspiracijos teorijas, kad jis mirė, rašo „The Hill“.
Spaudos konferencijoje antradienį jo buvo paklausta, ar jis matė naujienas apie tai, kad jis mirė.
„Ne“, – atsakė D. Trumpas.
Prezidentas nurodė, kad nematė socialinėse medijose sklandančių spekuliacijų apie jo sveikatą, tačiau teigė, kad buvo informuotas, kad tokios konspiracijos teorijos sklando.
„Aš girdėjau, tai šiek tiek beprotiška. Bet praėjusią savaitę aš surengiau daugybę spaudos konferencijų. Visos jos buvo sėkmingos, vyko labai gerai, viskas buvo gerai, o tada aš dvi dienas nieko nedariau, ir jie pareiškė: „Su juo kažkas ne taip“, – komentuoja D. Trumpas.
„Bidenas jų nedarė mėnesius, jų nematėte, ir niekas niekada nesakė, kad su juo kažkas negerai ir kad jis nėra geriausios formos“, – pridūrė jis.
D. Trumpas pažymėjo, kad savaitgalį jis davė ilgą interviu „The Daily Caller“, dalyvavo „daugybėje laidų“ ir rašė įrašus „Truth Social“.
„Ne, savaitgalį buvau labai aktyvus. Jie taip pat žinojo, kad nuvykau aplankyti keletą žmonių klube, kurį turiu netoli Potomako upės. Ne, savaitgalį buvau labai aktyvus. To negirdėjau. Tai gana rimtas dalykas“, – sako D. Trumpas.
Prezidentas tai pavadino „netikromis naujienomis“ ir sakė, kad tai įrodo, kodėl „žiniasklaida turi tiek mažai patikimumo“.
D. Trumpas praėjusią savaitę mažiau rodėsi viešumoje.
Dėl bendravimo su žiniasklaida stokos socialinių tinklų vartotojai ėmė spėlioti, ar jis mirė, ar jo sveikata pablogėjo.
Daugiausia nerimo dėl D. Trumpo kilo kai JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as pareiškė, kad yra pasirengęs perimti prezidento pareigas, nors tiki, kad D. Trumpas yra puikios sveikatos.
Pastaraisiais mėnesiais susirūpinimas dėl D. Trumpo būklės augo. Ant jo rankų ne kartą pastebėtos didžiulės mėlynės, jam diagnozuotas lėtinis venų nepakankamumas.
Vis dėlto Baltieji rūmai tikina, kad D. Trumpas išlieka puikios būklės.
