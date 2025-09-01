Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Pasklido gandai apie Trumpo mirtį: sureagavo ir pats prezidentas

2025-09-01 08:46 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-01 08:46

Praėjusią savaitę socialinėse medijose pasklido konspiracijos teorija, kad mirė JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Tačiau „Forbes“ pastebi, kad gandai apie jo mirtį buvo niekuo nepagrįsti. Tai yra pavyzdys, kaip greitai dezinformacija gali sklisti internete.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
5

Praėjusią savaitę socialinėse medijose pasklido konspiracijos teorija, kad mirė JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Tačiau „Forbes“ pastebi, kad gandai apie jo mirtį buvo niekuo nepagrįsti. Tai yra pavyzdys, kaip greitai dezinformacija gali sklisti internete.

REKLAMA
5

D. Trumpas tiesiog porą dienų nepasirodė viešumoje. Galiausiai jis šeštadienio rytą užfiksuotas su anūke Kai Trump vykstantis žaisti golfo, skelbia „Forbes“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kas paskatino gandus apie Trumpo mirtį?

Prie Baltųjų rūmų jis lipo į automobilį ir vyko į savo golfo aikštyną šiaurės Virdžinijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip pastebi leidinys, socialinėse medijose išplitę gandai persikėlė ir į kitas platformas, žmonės ėmė „Google“ vesti tokias užklausas kaip „Trumpas“, „ar Trumpas mirė“, „mirė Trumpas“ ir t.t. Šeštadienio vidurdienį šios užklausos buvo populiariausios paieškoje. Frazė „Kur yra Donaldas Trumpas“ buvo populiariausia užklausa platformoje „X“.

REKLAMA

Galiausiai į gandus sureagavo ir pats D. Trumpas. Jis socialiniuose tinkluose pasidalijo įrašu apie tai, kad žiniasklaida išprotėjo jam nepasirodžius viešumoje ir pridūrė, kad dar niekada taip gerai nesijautė.

Prieš tai D. Trumpas paskutinį kartą buvo matytas trečiadienį. Daugiausia nerimo dėl D. Trumpo kilo kai JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as pareiškė, kad yra pasirengęs perimti prezidento pareigas, nors tiki, kad D. Trumpas yra puikios sveikatos.

REKLAMA
REKLAMA

Pastaraisiais mėnesiais susirūpinimas dėl D. Trumpo būklės augo. Ant jo rankų ne kartą pastebėtos didžiulės mėlynės, jam diagnozuotas lėtinis venų nepakankamumas.

Trumpo ranka – vėl dėmesio centre: vis bandė ją paslėpti
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Trumpo ranka – vėl dėmesio centre: vis bandė ją paslėpti

Vis dėlto Baltieji rūmai tikina, kad D. Trumpas išlieka puikios būklės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų