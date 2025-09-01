Pasklido gandai apie Trumpo mirtį: sureagavo ir pats prezidentas

D. Trumpas tiesiog porą dienų nepasirodė viešumoje. Galiausiai jis šeštadienio rytą užfiksuotas su anūke Kai Trump vykstantis žaisti golfo, skelbia „Forbes“.
Kas paskatino gandus apie Trumpo mirtį?
Prie Baltųjų rūmų jis lipo į automobilį ir vyko į savo golfo aikštyną šiaurės Virdžinijoje.
Kaip pastebi leidinys, socialinėse medijose išplitę gandai persikėlė ir į kitas platformas, žmonės ėmė „Google“ vesti tokias užklausas kaip „Trumpas“, „ar Trumpas mirė“, „mirė Trumpas“ ir t.t. Šeštadienio vidurdienį šios užklausos buvo populiariausios paieškoje. Frazė „Kur yra Donaldas Trumpas“ buvo populiariausia užklausa platformoje „X“.
Galiausiai į gandus sureagavo ir pats D. Trumpas. Jis socialiniuose tinkluose pasidalijo įrašu apie tai, kad žiniasklaida išprotėjo jam nepasirodžius viešumoje ir pridūrė, kad dar niekada taip gerai nesijautė.
Prieš tai D. Trumpas paskutinį kartą buvo matytas trečiadienį. Daugiausia nerimo dėl D. Trumpo kilo kai JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as pareiškė, kad yra pasirengęs perimti prezidento pareigas, nors tiki, kad D. Trumpas yra puikios sveikatos.
Pastaraisiais mėnesiais susirūpinimas dėl D. Trumpo būklės augo. Ant jo rankų ne kartą pastebėtos didžiulės mėlynės, jam diagnozuotas lėtinis venų nepakankamumas.
Vis dėlto Baltieji rūmai tikina, kad D. Trumpas išlieka puikios būklės.
