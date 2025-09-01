JAV teisėjas dviem savaitėms sustabdė Gvatemalos nepilnamečių deportaciją

Sekmadienį pasirašytoje nutartyje reikalaujama, kad vyriausybė sustabdytų visas pastangas išvežti ar repatrijuoti 10-17 metų vaikus, kuriais šiuo metu rūpinasi federalinė agentūra, atsakinga už nelydimus nepilnamečius.
Kelių Gvatemalos jaunuolių advokatai teigė, kad deportavimas pažeistų jų teisinę apsaugą ir vykstančias imigracijos procedūras. Jų teigimu, pagal JAV įstatymus vaikai turi teisę į specialias apsaugos priemones ir globą.
Teisėjas paankstino posėdį sužinojęs, kad išsiuntimas jau prasidėjo, o kai kurie nepilnamečiai jau lėktuvuose, kurie rengiasi skristi į Gvatemalą. Nutartis taikoma visiems Gvatemalos nelydimiems nepilnamečiams, kuriems negalioja galutinis įsakymas dėl deportacijos ir kurie tebėra vyriausybės globoje.
Pasak JAV žiniasklaidos, Teisingumo departamento advokatas paprieštaravo, kad vyriausybės veiksmų tikslas – sugrąžinti vaikus tėvams.
