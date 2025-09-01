Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV teisėjas dviem savaitėms sustabdė Gvatemalos nepilnamečių deportaciją

2025-09-01 07:35 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 07:35

JAV federalinis teisėjas laikinai užblokavo prezidento Donaldo Trumpo administracijos sprendimą deportuoti šimtus nelydimų nepilnamečių į Gvatemalą, suteikdamas dviejų savaičių atidėjimą po pranešimų, kad kai kurie vaikai jau sodinami į lėktuvus.

JAV (nuotr. SCANPIX)

0

Sekmadienį pasirašytoje nutartyje reikalaujama, kad vyriausybė sustabdytų visas pastangas išvežti ar repatrijuoti 10-17 metų vaikus, kuriais šiuo metu rūpinasi federalinė agentūra, atsakinga už nelydimus nepilnamečius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kelių Gvatemalos jaunuolių advokatai teigė, kad deportavimas pažeistų jų teisinę apsaugą ir vykstančias imigracijos procedūras. Jų teigimu, pagal JAV įstatymus vaikai turi teisę į specialias apsaugos priemones ir globą.

Teisėjas paankstino posėdį sužinojęs, kad išsiuntimas jau prasidėjo, o kai kurie nepilnamečiai jau lėktuvuose, kurie rengiasi skristi į Gvatemalą. Nutartis taikoma visiems Gvatemalos nelydimiems nepilnamečiams, kuriems negalioja galutinis įsakymas dėl deportacijos ir kurie tebėra vyriausybės globoje.

Pasak JAV žiniasklaidos, Teisingumo departamento advokatas paprieštaravo, kad vyriausybės veiksmų tikslas – sugrąžinti vaikus tėvams.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Ilinojaus gubernatorius pareiškė: Trumpo siunčiami kariai į JAV miestus yra „invazija“
Trumpas Rusijai grasina „ekonominiu karu“: pažėrė kritikos ir Zelenskiui (nuotr. SCANPIX)
Trumpas kreipsis į JT Generalinę Asamblėją (3)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas pareiškė, kad buvo informuotas apie šaudynes Mineapolio mokykloje
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas paragino Sorosui ir jo sūnui pateikti baudžiamuosius kaltinimus (5)

