TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Pusfinalyje visiškai pakrikusi JAV rinktinė kausis dėl bronzos

2025-08-31 09:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-31 09:05

Amerikos čempionate kovą dėl trofėjaus itin slogiai baigė Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) rinktinė.

J.Grantas kausis dėl bronzos (FIBA nuotr.)

Amerikos čempionate kovą dėl trofėjaus itin slogiai baigė Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) rinktinė.

0

Stepheno Silo auklėtiniai Nikaragvoje pralaimėjo pusfinalį prieš Braziliją – 77:92 (23:20, 29:18, 16:20, 9:34).

Didžiąją mačo dalį amerikiečiai pirmavo ir kontroliavo situaciją, likus trims minutėms trečiajame kėlinyje dar turėjo 15 taškų persvarą (64:49), bet tuomet visiškai pakriko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Brazilai netruko skirtumą aptirpdyti, o ketvirtajame užkūrė spurtą 18:0 (83:75), kuriuo perlaužė rungtynes. Rungtynes brazilai uždarė keturiais tritaškiais paeiliui, galiausiai finišuodami spurtu 27:2.

Ryškiai žibėjo Belgrado „Crvena Zvezda“ paleistas Yago dos Santosas – 34 minutės, 25 taškai (4/8 dvitaškių, 3/6 tritaškių, 8/8 baudų metimų), 4 atkovoti ir 2 prarasti kamuoliai, 12 rezultatyvių perdavimų, 3 pražangos bei 32 naudingumo balai.

20 taškų pridėjo Bruno Caboclo (9 atk. kam.), 18 – be keitimų žaidęs Lucasas Diasas (13 atk. kam., 3/4 tritaškių), 13 – Georginho de Paula (7 atk. kam.).

JAV rinktinei 22 taškus pelnė Langstonas Galloway’us (5/10 tritaškių), 13 – Javonte Smartas (5 rez. perd.), 11 – Jerianas Grantas (5/6 dvitaškių). 6 taškus surinko buvęs žalgirietis Tyleris Cavanaugh (2/8 dvitaškių), 2 – Vilniaus „Rytui“ atstovavęs Speedy Smithas, beveik keturias minutes žaidęs Andrew Andrewsas taškais nepasižymėjo.

Šios ekipos buvo susitikusios ir grupių etape, amerikiečiai tuomet buvo stipresni 90:78.

Kitame pusfinalyje titulą ginanti Argentina 83:73 (24:9, 22:20, 22:16, 15:28) pranoko Kanadą.

Anksti pabėgę argentiniečiai pirmavo viso mačo metu, o po trijų kėlinių turėjo 23 taškų persvarą (68:45), kuria suabejoti neleido.

Ryškiu pergalės kalviu tapo Jose Vildoza – 35 minutės, 26 taškai (1/4 dvitaškių, 7/9 tritaškių, 3/3 baudų metimų), 3 atkovoti, 2 perimti ir prarastas kamuolys, 6 rezultatyvūs perdavimai, blokas, 2 pražangos ir 32 naudingumo balai.

12 taškų pridėjo Gonzalo Corbalanas (11 atk. kam., 6 rez. perd.), 11 – Juanas Fernandezas (5 atk. kam.).

Kanadai 16 taškų surinko Marcusas Carras (5/7 dvitaškių, 4 rez. perd.), 15 – Trae’us Bellas-Haynesas (0/4 tritaškių), 14 – Mfiondu Kabengele (8 atk. kam.). Itin blankus šįkart buvo Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) tandemas – Kyshawnas George’as ir Leonardas Milleris kartu pelnė 11 taškų, „iš žaidimo“ pataikydami vos 3 metimus iš 18.

Kol kas pirmenybėse visiškai kartojasi 2022-ųjų čempionato scenarijus. Tuomet titulą iškovoję argentiniečiai finale taip pat sutiko Braziliją, o JAV rinktinė bronzą iškovojo įveikdama Kanadą.

