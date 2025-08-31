Pusfinalyje visiškai pakrikusi JAV rinktinė kausis dėl bronzos

Stepheno Silo auklėtiniai Nikaragvoje pralaimėjo pusfinalį prieš Braziliją – 77:92 (23:20, 29:18, 16:20, 9:34).
Didžiąją mačo dalį amerikiečiai pirmavo ir kontroliavo situaciją, likus trims minutėms trečiajame kėlinyje dar turėjo 15 taškų persvarą (64:49), bet tuomet visiškai pakriko.
Brazilai netruko skirtumą aptirpdyti, o ketvirtajame užkūrė spurtą 18:0 (83:75), kuriuo perlaužė rungtynes. Rungtynes brazilai uždarė keturiais tritaškiais paeiliui, galiausiai finišuodami spurtu 27:2.
Ryškiai žibėjo Belgrado „Crvena Zvezda“ paleistas Yago dos Santosas – 34 minutės, 25 taškai (4/8 dvitaškių, 3/6 tritaškių, 8/8 baudų metimų), 4 atkovoti ir 2 prarasti kamuoliai, 12 rezultatyvių perdavimų, 3 pražangos bei 32 naudingumo balai.
20 taškų pridėjo Bruno Caboclo (9 atk. kam.), 18 – be keitimų žaidęs Lucasas Diasas (13 atk. kam., 3/4 tritaškių), 13 – Georginho de Paula (7 atk. kam.).
JAV rinktinei 22 taškus pelnė Langstonas Galloway’us (5/10 tritaškių), 13 – Javonte Smartas (5 rez. perd.), 11 – Jerianas Grantas (5/6 dvitaškių). 6 taškus surinko buvęs žalgirietis Tyleris Cavanaugh (2/8 dvitaškių), 2 – Vilniaus „Rytui“ atstovavęs Speedy Smithas, beveik keturias minutes žaidęs Andrew Andrewsas taškais nepasižymėjo.
Šios ekipos buvo susitikusios ir grupių etape, amerikiečiai tuomet buvo stipresni 90:78.
Kitame pusfinalyje titulą ginanti Argentina 83:73 (24:9, 22:20, 22:16, 15:28) pranoko Kanadą.
Anksti pabėgę argentiniečiai pirmavo viso mačo metu, o po trijų kėlinių turėjo 23 taškų persvarą (68:45), kuria suabejoti neleido.
Ryškiu pergalės kalviu tapo Jose Vildoza – 35 minutės, 26 taškai (1/4 dvitaškių, 7/9 tritaškių, 3/3 baudų metimų), 3 atkovoti, 2 perimti ir prarastas kamuolys, 6 rezultatyvūs perdavimai, blokas, 2 pražangos ir 32 naudingumo balai.
12 taškų pridėjo Gonzalo Corbalanas (11 atk. kam., 6 rez. perd.), 11 – Juanas Fernandezas (5 atk. kam.).
Kanadai 16 taškų surinko Marcusas Carras (5/7 dvitaškių, 4 rez. perd.), 15 – Trae’us Bellas-Haynesas (0/4 tritaškių), 14 – Mfiondu Kabengele (8 atk. kam.). Itin blankus šįkart buvo Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) tandemas – Kyshawnas George’as ir Leonardas Milleris kartu pelnė 11 taškų, „iš žaidimo“ pataikydami vos 3 metimus iš 18.
Kol kas pirmenybėse visiškai kartojasi 2022-ųjų čempionato scenarijus. Tuomet titulą iškovoję argentiniečiai finale taip pat sutiko Braziliją, o JAV rinktinė bronzą iškovojo įveikdama Kanadą.
