„US Open“: Felixas Augeris-Aliassime’as nugalėjo trečią pasaulio raketę ir pateko į aštuntfinalį

25-erių F. Augeris-Aliassime’as iki tol nė karto nebuvo nugalėjęs „Didžiojo kirčio“ turnyro varžovo iš pirmojo penketuko, pralaimėjęs visus septynis kartus.
„Treniruotėse jaučiausi atliekantis veiksmus labai gerai. Psichologiškai turėjau daugiau aiškumo dėl savo žaidimo ir kaip noriu žaisti, – sakė F. Augeris-Aliassime’as. – Toks pasirodymas tikrai nenukrenta iš dangaus. Bet niekada nežinai, kurią dieną sugebėsi pasiekti tokį lygį.“
Daugelis teniso pasaulyje 28-erių A. Zverevą vertina kaip geriausią pastarojo dešimtmečio žaidėją be iškovoto „Didžiojo kirčio“ titulo.
Jis buvo laikomas būsima žvaigžde dar paauglystėje, kai sekė paskui vyresnį brolį Mischą, o vėliau pasiekė tris „Didžiojo kirčio“ turnyrų finalus, bet taip ir nelaimėjo.
Bandydamas išspręsti šią problemą, A. Zverevas neseniai pasitelkė Toni Nadalį – trenerį, kuris savo sūnėnui Rafeliui padėjo laimėti 16 iš 22 „Didžiojo kirčio“ titulų.
Po pirmajame rate patirto pralaimėjimo Vimbldone, A. Zverevas nuvyko į Nadalių akademiją Maljorkoje, kur jis atvirai kalbėjo apie psichologinę pagalbą, padėjusią „išlipti iš duobės“.
Po to T. Nadalis „BBC Sport“ sakė, jog stengėsi įdiegti A. Zverevui tikėjimą, kad jis gali įveikti tokius žaidėjus kaip Carlosą Alcarazą, Janniką Sinnerį ir N. Djokovičių, jei tektų su jais susitikti Niujorke.
Tačiau ironija ta, kad būtent F. Augeris-Aliassime’as – kurį tarp 2021 ir 2024 metų treniravo T. Nadalis – pratęsė A. Zverevo laukimą iškovoti trokštamą titulą.
Dabar aštuntfinalyje F. Augeris-Aliassime’as susitiks su 15-ąja pasaulio rakete Andrejumi Rubliovu, kuris per 3 val. 10 min. 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3 nugalėjo Chaką Lamą Colemaną Wongą (ATP-173)
Sėkmingai aštuntfinalį pasiekė ir šiuo metu geriausias pasaulio tenisininkas Jannikas Sinneris, kuris per 3 val. 14 min. 5:7, 6:4, 6:3, 6:3 nugalėjo kanadietį Dennisą Shapovalovą (ATP-29).
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!