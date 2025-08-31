Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

„US Open“: Felixas Augeris-Aliassime’as nugalėjo trečią pasaulio raketę ir pateko į aštuntfinalį

2025-08-31 09:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-31 09:01

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kuriame pergalę iškovojo Kanados tenisininkas Felixas Augeris-Aliassime’as, per 3 val. 49 min. 4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4 nugalėjo trečią pasaulio raketę vokietį Alexanderį Zverevą.

Felixas Augeris-Aliassime'as | Scanpix nuotr.

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kuriame pergalę iškovojo Kanados tenisininkas Felixas Augeris-Aliassime’as, per 3 val. 49 min. 4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4 nugalėjo trečią pasaulio raketę vokietį Alexanderį Zverevą.

REKLAMA
0

25-erių F. Augeris-Aliassime’as iki tol nė karto nebuvo nugalėjęs „Didžiojo kirčio“ turnyro varžovo iš pirmojo penketuko, pralaimėjęs visus septynis kartus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Treniruotėse jaučiausi atliekantis veiksmus labai gerai. Psichologiškai turėjau daugiau aiškumo dėl savo žaidimo ir kaip noriu žaisti, – sakė F. Augeris-Aliassime’as. – Toks pasirodymas tikrai nenukrenta iš dangaus. Bet niekada nežinai, kurią dieną sugebėsi pasiekti tokį lygį.“

REKLAMA
REKLAMA

Daugelis teniso pasaulyje 28-erių A. Zverevą vertina kaip geriausią pastarojo dešimtmečio žaidėją be iškovoto „Didžiojo kirčio“ titulo.

REKLAMA

Jis buvo laikomas būsima žvaigžde dar paauglystėje, kai sekė paskui vyresnį brolį Mischą, o vėliau pasiekė tris „Didžiojo kirčio“ turnyrų finalus, bet taip ir nelaimėjo.

Bandydamas išspręsti šią problemą, A. Zverevas neseniai pasitelkė Toni Nadalį – trenerį, kuris savo sūnėnui Rafeliui padėjo laimėti 16 iš 22 „Didžiojo kirčio“ titulų.

Po pirmajame rate patirto pralaimėjimo Vimbldone, A. Zverevas nuvyko į Nadalių akademiją Maljorkoje, kur jis atvirai kalbėjo apie psichologinę pagalbą, padėjusią „išlipti iš duobės“.

REKLAMA
REKLAMA

Po to T. Nadalis „BBC Sport“ sakė, jog stengėsi įdiegti A. Zverevui tikėjimą, kad jis gali įveikti tokius žaidėjus kaip Carlosą Alcarazą, Janniką Sinnerį ir N. Djokovičių, jei tektų su jais susitikti Niujorke.

Tačiau ironija ta, kad būtent F. Augeris-Aliassime’as – kurį tarp 2021 ir 2024 metų treniravo T. Nadalis – pratęsė A. Zverevo laukimą iškovoti trokštamą titulą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dabar aštuntfinalyje F. Augeris-Aliassime’as susitiks su 15-ąja pasaulio rakete Andrejumi Rubliovu, kuris per 3 val. 10 min. 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3 nugalėjo Chaką Lamą Colemaną Wongą (ATP-173)

Sėkmingai aštuntfinalį pasiekė ir šiuo metu geriausias pasaulio tenisininkas Jannikas Sinneris, kuris per 3 val. 14 min. 5:7, 6:4, 6:3, 6:3 nugalėjo kanadietį Dennisą Shapovalovą (ATP-29).

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Alexanderis Zverevas | „Stop“ kadras
Prestižiniame teniso turnyre – staigmenų lietus

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų