„US Open“ sensacija: Mirra Andrejeva po pralaimėjimo antro šimtuko žaidėjai žaibiškai paliko kortą

Teniso pasaulį dar kartą nustebino amerikietė Taylor Townsend (WTA-139). Dvejetų žvaigždė parodė, kad geba žaisti ir vienetus, bei sensacingai 7:5, 6:2 eliminavo 5-ąją pasaulio raketę Mirrą Andrejevą.
Amerikietė abiejuose setuose buvo atsilikusi 0:2, bet greitai panaikindavo deficitą, o vėliau ir perimdavo iniciatyvą. Kaip jau tampa įprasta, M. Andrejeva sunkiai tvarkėsi su psichologiniu spaudimu ir tuo, kad sirgaliai aktyviai palaikė vietinę žaidėją. Palūžusi rusė po mačo iš arenos pabėgo vos per 10 sekundžių.
Andreeva left the court in 10 seconds.— José Morgado (@josemorgado) August 30, 2025
T. Townsend prieš tai nugalėjo ir latvę Jeleną Ostapenko, su kuria apsižodžiavo po mačo. Latvė tuomet kaltino varžovę, jog ši nemoka teniso etiketo, neatsiprašė už tai, kad pelnė tašką po smūgio į troso ir teigė, kad T. Townsend yra „neišsilavinusi“. Dėl pastarosios frazės kilo didelis skandalas, nes ne vienas teniso fanas tame įžvelgė rasistinę potekstę.
„Nebuvo sunku psichologiškai atsigauti po ankstesnio mačo. Viskas, ką tada pasakiau, buvo tiesa. Turiu storą odą ir tokie dalykai manęs nepaveikia“, – sakė T. Townsend.
Taylor Townsend after beating Mirra Andreeva at U.S. Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 30, 2025
“I wanna say thank you to everyone who supported me the last 48 hours. It’s bigger than me. It’s about the message and representation. You guys saw the real Taylor Townsend tonight.”
pic.twitter.com/wXcWxOWSPK
JAV tenisininkė Emma Navarro (WTA-11) po pustrečios valandos kovos 6:4, 4:6, 4:6 nusileido čekei Barborai Krejčikovai (WTA-62). Pernai E. Navarro šiame turnyre pasiekė pusfinalį, tad dabar praras 650 reitingo taškų ir kris bent į 16-ą vietą.
Pirmajame sete E. Navarro pralaimėjo 3 savo padavimų serijas, bet nė karto nebuvo atsilikusi, nes pati realizavo net 4 „break pointus“. Vėliau B. Krejčikova pagerino žaidimą savo padavimų metu ir antrajame sete perėmė iniciatyvą. Trečiasis setas geriau prasidėjo amerikietei (3:0). Visgi, netrukus B. Krejčikova surengė spurtą 5:0, po kurio E. Navarro nebeatsigavo.
Turnyras baigėsi 2021 m. finalininkei kanadietei Leylah Fernandez (WTA-30). Ji 3:6, 6:7 (2:7) pralaimėjo reitingo lyderei Arynai Sabalenkai.
Belgė Elise Mertens (WTA-21) netikėtai 6:3, 5:7, 3:6 nusileido ispanei Cristinai Bucsai (WTA-95). Belgė trečiojo seto pradžioje pirmavo 2:0, bet tada pajautė skausmus kairiojo klubo srityje. Po medicininės pertraukėlės E. Mertens greitai išbarstė persvarą, vėliau pralaimėjo dar vieną savo padavimų seriją ir iškrito iš vienetų varžybų.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!