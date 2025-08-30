Nepaisant skausmų, Novakas Djokovičius prasibrovė į „US Open“ aštuntfinalį

Pats N. Djokovočisiu tiki, kad jo tenisas vis dar pakankamai geras, kad galėtų kovoti dėl 25-ojo „Didžiojo kirčio“ titulo, tačiau klausimas kyla – ar jo kūnas pajėgs tai atlaikyti.
Mačo pradžioje N. Djokovičius jautė nugaros problemas ir būdamas 38-erių tapo vyriausiu tenisininku nuo Jimmy Connorso laikų, kuriam pavyko patekti į „US Open“ aštuntfinalį. J. Connorsui tai buvo pavykę 1991-aisiais taip pat būnant tokio paties amžiaus.
N. Djokovičius atliko net 18 neatremiamų padavimų ir, kaip pats sakė, surengęs geriausią padavimų seriją šiame turnyre.
Dar pirmojo rato mače jam reikėjo gydymo dėl didžiojo kojos piršto pūslės, o trečiajame – dėl nugaros skausmų.
„Visi šie metai paliko pėdsaką kūnui, aš tai suprantu, bet vis dar priešinuosi, – sakė N. Djokovičius. – Stengiuosi padaryti viską, kad ir toliau galėčiau konkuruoti su jaunaisiais žaidėjais pačiu aukščiausiu lygiu.“
24 „Didžiojo kirčio“ turnyrų čempionas atrodė atsidūręs ant ankstyviausio pasitraukimo ribos, kai pirmojo seto pabaigoje jam prireikė medikų pagalbos. Tačiau jis atsitiesė ir 69-ąjį kartą karjeroje pasiekė „Didžiojo kirčio“ turnyro aštuntfinalį, taip pasivydamas Rogerį Federerį pagal visų laikų rekordą.
Kitame etape jo lauks per kvalifikaciją patekęs vokietis Janas-Lennardas Struffas (ATP-144), kuris per 2 val. 11 min. 6:4, 6:3, 7:6 (9:7) nugalėjo amerikietį Francesą Tiafoe (ATP-17).
„Tiesiog fantastiška, kaip gerai jis žaidžia, – sakė J. Struffas. – Jis visiems mums rodo, kad galima ilgai žaisti tenisą ir labai, labai aukšto lygio tenisą tokiame amžiuje.“
Pirmojo seto metu esant rezultatui 5:3, N. Djokovičius nepatogiai pakėlė raketę, bandydamas atlikti smūgį ir iš karto parodė, kad jaučia diskomfortą. Tarp taškų jis pradėjo tempti nugarą, o vieno C. Norrie smūgio link aikštės kampo praktiškai net nebandė vytis.
Po to N. Djokovičius pasakė teisėjui, kad nori pasikviesti trenerį ir netrukus paliko kortą medicininei pertraukai, laikydamasis už apatinės kairės nugaros dalies. Vis dėlto jis greitai grįžo į aikštę ir laimėjo savo padavimų seriją, taip pergalingai užbaigdamas pirmąjį setą.
Antrajame sete rezultatui esant 2:1, N. Djokovičius sėdėdamas ant suoliuko gavo nugaros masažą, jam taip pat buvo duoti vaistai. Tą setą jis pralaimėjo, o trečiojo pradžioje pralaimėjo savo padavimą, tačiau vėliau persvėrė mačą savo naudai.
Tai jau trečias kartas šio sezono „Didžiojo kirčio“ turnyruose, kai N. Djokovičių varžo traumos, patirtos mačo metu. Sausį „Australian Open“ turnyre jis pasitempė šlaunies raumenį ir pusfinalyje prieš Alexanderį Zverevą pasitraukė po pirmojo seto.
Liepos mėnesį Vimbldone N. Djokovičius nesėkmingai griuvo paskutiniame ketvirtfinalio mačo taške, pasitempė kirkšnį ir nors turnyre dar žaidė, pusfinalyje prieš vėliau čempionu tapusį Janniką Sinnerį buvo akivaizdžiai apribotas.
„Man tai yra frustracija, kad nebegaliu visada jaustis šimtu procentų pasirengęs, kaip jaučiausi daugiau nei 20 metų, – sakė N. Djokovičius. – Bet taip, manau, aplinkybės dabar yra visiškai kitokios ir turiu priprasti prie fakto, kad kiekviename mače gali nutikti kažkas tokio, kaip praktiškai kiekviename „Didžiojo kirčio“ turnyre šiemet.“
„US Open“ tapo pirmuoju turnyru po Vimbldono ir per pirmuosius tris mačus N. Djokovičius kiekvieną kartą turėjo problemų.
„Mano komanda nori, kad kentėčiau aikštėje, jog gaučiau daugiau žaidimo minučių, – juokavo tenisininkas.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
