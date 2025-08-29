Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

„US Open“: Raducanu nusileido Rybakinai, iš turnyro pasitraukė ir Paolini

2025-08-29 22:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 22:40

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kuriame penktadienį startavo moterų vienetų varžybų trečiasis ratas.

Emma Raducanu | „Stop“ kadras

0

2021 m. „US Open“ čempionė britė Emma Raducanu (WTA-36) 1:6, 2:6 neturėjo vilčių prieš Kazachstano atstovę Eleną Rybakiną (WTA-10). Didelį susidomėjimą kėlęs mačas baigėsi vos per kiek daugiau nei valandą. E. Raducanu neturėjo „break pointų“, o po antrųjų savo padavimų pelnė vos 29 proc. galimų taškų (E. Rybakina – 63 proc.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiandien buvo labai sunku, nes varžovė žaidė puikiai. Jaučiausi taip, tarsi visuose žaidimo aspektuose varžovė būtų geresnė už mane. Pajaučiau, ką reiškia priimti jos padavimus. Kaip bebūtų, reikia dabar pasistengti į galvą neįsileisti negatyvių minčių, kad jos neužgožtų viso to gero darbo, kurį padariau pastaruoju metu“, – sakė E. Raducanu.

Turnyras baigėsi ir 8-ajai pasaulio raketei italei Jasminei Paolini. Ji per 1 valandą 27 minutes 6:7 (4:7), 1:6 nusileido 2023 m. Vimbldono čempionei čekei Marketai Vondroušovai (WTA-60). Pirmojo seto pradžioje čekė atlaikė spaudimą, neutralizuodama du „break pointus“. M. Vondroušova atsilaikė iki pratęsimo, kuriame pirmavo nuo pirmo iki paskutinio taško. Antrajame sete čekė ėmė kurtis „break pointus“ ir greitai įgijo pergalingą pranašumą.

Turnyro aštuntfinalyje E. Rybakina žais būtent su M. Vondroušova.

Į aštuntfinalį jau pateko ir amerikietė Jessica Pegula (WTA-4), 6:1, 7:5 eliminavusi Viktoriją Azarenką.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

