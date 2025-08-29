„US Open“: Kostiuk po atkaklios kovos įveikė Sonmez, Cirsteos pergalių serija nutrūko

Ukrainietė Marta Kostiuk (WTA-28) 7:5, 6:7 (5:7), 6:3 išgyveno pustrečios valandos dramą prieš turkę Zeynep Sonmez (WTA-81). Ukrainietei laimėti nesutrukdė net ir 13 dvigubų klaidų (varžovė jų padarė 6).
Ukrainietė pirmajame sete buvo atsilikusi 3:4, bet jau kitame geime realizavo „break pointą“. Vienuoliktajame geime Z. Sonmez bandė susigrąžinti iniciatyvą, bet „break pointo“ nelaimėjo, o kitame geime palūžo savo padavimų metu. Antrajame sete M. Kostiuk panaikino 2 geimų deficitą, pratęsime 2 kartus atsitiesė po pralaimėtų taškų savo padavimų metu, bet, kai turkė susikūrė „set pointą“, pralaimėjo pačios įžaistą kamuoliuką. Trečiajame sete turkė turėjo net 9 „break pointus“, bet realizavo vos 1 savo progą, o M. Kostiuk seto pabaigoje laimėjo dvi varžovės padavimų serijas ir atitrūko.
M. Kostiuk trečiajame rate lauks prancūzė Diane Parry (WTA-107).
Čekė Karolina Muchova (WTA-13) 7:6 (7:0), 6:7 (3:7), 6:4 įveikė rumunę Soraną Cirsteą (WTA-71). Rumunė prieš tai tapo turnyro Klivlande (JAV) nugalėtoja ir prieš šį mačą turėjo 8 pergalių seriją.
Vimbldono vicečempionė Amanda Anisimova (WTA-9) iš JAV 7:6 (7:2), 6:2 susitvarkė su australės Mayos Joint (WTA-43) pasipriešinimu.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!