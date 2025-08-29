Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

„US Open“: Kostiuk po atkaklios kovos įveikė Sonmez, Cirsteos pergalių serija nutrūko

2025-08-29 13:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 13:19

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open" teniso turnyras, kuriame ketvirtadienį baigėsi moterų vienetų varžybų antrasis etapas.

Marta Kostiuk | Scanpix nuotr.

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kuriame ketvirtadienį baigėsi moterų vienetų varžybų antrasis etapas.

0

Ukrainietė Marta Kostiuk (WTA-28) 7:5, 6:7 (5:7), 6:3 išgyveno pustrečios valandos dramą prieš turkę Zeynep Sonmez (WTA-81). Ukrainietei laimėti nesutrukdė net ir 13 dvigubų klaidų (varžovė jų padarė 6).

Ukrainietė pirmajame sete buvo atsilikusi 3:4, bet jau kitame geime realizavo „break pointą“. Vienuoliktajame geime Z. Sonmez bandė susigrąžinti iniciatyvą, bet „break pointo“ nelaimėjo, o kitame geime palūžo savo padavimų metu. Antrajame sete M. Kostiuk panaikino 2 geimų deficitą, pratęsime 2 kartus atsitiesė po pralaimėtų taškų savo padavimų metu, bet, kai turkė susikūrė „set pointą“, pralaimėjo pačios įžaistą kamuoliuką. Trečiajame sete turkė turėjo net 9 „break pointus“, bet realizavo vos 1 savo progą, o M. Kostiuk seto pabaigoje laimėjo dvi varžovės padavimų serijas ir atitrūko.

M. Kostiuk trečiajame rate lauks prancūzė Diane Parry (WTA-107).

Čekė Karolina Muchova (WTA-13) 7:6 (7:0), 6:7 (3:7), 6:4 įveikė rumunę Soraną Cirsteą (WTA-71). Rumunė prieš tai tapo turnyro Klivlande (JAV) nugalėtoja ir prieš šį mačą turėjo 8 pergalių seriją.

Vimbldono vicečempionė Amanda Anisimova (WTA-9) iš JAV 7:6 (7:2), 6:2 susitvarkė su australės Mayos Joint (WTA-43) pasipriešinimu.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

