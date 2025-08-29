„US Open“: Sinneris vėl dominavo, o Majchrzakas eliminavo Chačanovą įspūdingoje dramoje

Geriausias pasaulio žaidėjas italas Jannikas Sinneris (ATP-1) antrajame rate be didesnių problemų 6:3, 6:2, 6:2 nugalėjo australą Alexei Popyriną (ATP-36). Australas per antrąjį ir trečiąjį setus buvo susikūręs 5 „break pointus“, bet visas savo progas iššvaistė. J. Sinneriui po pirmojo seto prireikė medicininės pertraukėlės – panašu, kad jam žaisti kiek trukdė pūslelės ant pėdos. Tiesa, po tos pauzės J. Sinneris demonstravo gerą žaidimo lygį.
Trečiajame rate italo lauks kanadietis Dennisas Šapovalovas (ATP-29).
J. Sinneris „Didžiojo kirčio“ turnyruose ant kietos dangos jau yra laimėjęs 23 mačus iš eilės. Tai – 5-a ilgiausia serija vyrų teniso istorijoje.
Staigmeną pateikė šveicaras Leandro Riedi (ATP-435). Jis atsitiesė po 2 pralaimėtų setų ir per maždaug pusketvirtos valandos 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2 įveikė argentinietį Francisco Cerundolo (ATP-19). Įdomu tai, kad pirmajame rate pats argentinietis laimėjo mačą po 2 pirmų pralaimėtų setų.
Nustebino ir lenkas Kamilis Majchrzakas (ATP-76). Jis per puspenktos valandos 2:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, 7:6 [10:5] nugalėjo 9-ąją pasaulio raketę Kareną Chačanovą. Penktajame sete lenkas buvo atsilikęs 2:5, bet neutralizavo 5 „match pointus“ ir įspūdingai išsigelbėjo.
Italas Flavio Cobolli (ATP-26) puspenktos valandos dramoje 5:7, 6:3, 6:4, 2:6, 7:6 [10:3] nugalėjo amerikietį Jensoną Brooksby (ATP-92), italas Lorenzo Musetti (ATP-10) 6:4, 6:0, 6:2 pranoko buvusią 7-ąją pasaulio raketę belgą Davidą Goffiną (ATP-80), vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) 6:4, 6:4, 6:4 eliminavo britą Jacobą Fearnley (ATP-60), o amerikietis Tommy Paulas (ATP-14) po beveik puspenktos valandos kovos 7:6 (8:6), 6:3, 5:7, 5:7, 7:5 išplėšė pergalę prieš portugalą Nuno Borgesą (ATP-41).
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
