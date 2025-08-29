Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Turkai prarado gynėją, į pergalę vedė arti trigubo dublio likęs A.Šengunas

2025-08-29 16:40 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-29 16:40

Europos čempionate antrąją pergalę iškovojo A grupės lydere trumpam tapusi Turkija (2/0).

A.Šengunas buvo sunkiai sulaikomas (FIBA nuotr.)

Ergino Atamano auklėtiniai Rygoje 92:78 (21:27, 24:10, 27:25, 20:16) nugalėjo Čekiją (0/2).

0

Ergino Atamano auklėtiniai Rygoje 92:78 (21:27, 24:10, 27:25, 20:16) nugalėjo Čekiją (0/2).

Čekai rungtynes pradėjo tritaškių salve ir priekyje laikėsi dešimt minučių. Vis dėlto antrajame kėlinyje krepšys jiems užsirišo, o įsibėgėjusius turkus pristatė tik Šehmuso Hazero trauma – čiurną nikstelėjęs gynėjas vėliau ant parketo negrįžo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po ilgosios pertraukos favoritai ėmė laužti rungtynes ir galėjo itin sėkmingai užbaigti trečiąjį kėlinį – po Alpereno Šenguno dėjimo čekai prasižengė puolime, o Cedi Osmanas dar pataikė tritaškį, nors po teisėjų peržiūros šis ir nebuvo įskaitytas (72:62).

Paskutinėje atkarpoje turkų pranašumas dar labiau ūgtelėjo (85:70), o čekus viltis gesino ir penktoji Vito Krejči pražanga.

Arti trigubo dublio liko A.Šengunas – 28 minutės, 23 taškai (8/9 dvitaškių, 7/10 baudų metimų), 12 atkovotų, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 9 rezultatyvūs perdavimai, 2 blokai, 3 klaidos ir 40 naudingumo balų.

Efektyvesni pasirodymą šiame čempionate kol kas surengė tik Luka Dončičius, pralaimint lenkams surinkęs 42 naudingumo balus.

Čekų atstovas iš Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) buvo gerokai kuklesnis. Atlantos „Hawks“ atstovaujantis Vitas Krejči per 23 minutes išnaudojo pražangų limitą ir liko su 3 taškais (1/4 dvitaškių, 0/5 tritaškių, 1/1 baudos metimo).

Taikliai mačą pradėję čekai vėliau ėmėsi piktnaudžiauti tritaškiais ir finišavo 34 procentų tikslumu (14/41). Turkai taiklumu galiausiai juos aplenkė (7/20, 35 procentai), o kovoje dėl kamuolių dominavo 38:26.

Šioje grupėje taip pat varžosi Serbija (1/0), Portugalija (1/0), Estija (0/1) ir šeimininkė Latvija (0/1).

Turkija: Alperenas Šengunas 23 (12 atk. kam., 8/9 dvitaškių, 9 rez. perd., 2 blokai, 40 naud. bal.), Cedi Osmanas 21, Ercanas Osmani 16 (5/6 dvitaškių), Furkanas Korkmazas 7, Ademas Bona ir Kenanas Sipahi (7 rez. perd.) po 6, Shane'as Larkinas 5 (1/4 tritaškių, 5 atk. kam.).

Čekija: Martinas Peterka 23 (5/7 tritaškių, 5 atk. kam.), Ondrejus Sehnalas (8 rez. perd., 3/4 tritaškių) ir Janas Zidekas (3/10 tritaškių) po 9, Jaromiras Bohačikas 8, Vojtechas Hrubanas 7 (0/4 tritaškių), ... , Vitas Krejči 3 (0/5 tritaškių, 4 klaidos).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

