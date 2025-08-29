Turkijos pergalę vainikavo įspūdingas Senguno pasirodymas

Turkijos gretose fantastiškas rungtynes sužaidė 40 naudingumo balų surinkęs Alperenas Sengunas.
Jis nugalėtojams per 27 žaidimo minutes įmetė 23 taškus (8/9 dvit., 7/10 baud.), atkovojo 12 atšokusių kamuolių, atliko 9 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo 2 metimus, tačiau po 3 sykius suklydo ir pažeidė taisykles.
21 tašką prie pergalės pridėjo Cedi Osmanas.
Pralimėjusiems Martinas Peterka surinko 23 taškus ir buvo vienintelis surinkęs dviženklį taškų skaičių.
Čekai pirmajame kėlinyje vienu metu buvo priekyje 8 taškais. Tačiau jie iniciatyvos neišlaikė ir antroje mačo pusėje kontrolę perėmė turkai. 33 – ąją minutę turkai pirmavo 77:70.
Tada jie daugiau nei penkių minučių atkarpą laimėjo 11:0 ir po Sh. Larkino tritaškio komandas skyrė 18 taškų bei nugalėtojas tapo aiškus.
Turkija kitas grupės rungtynes žais su Portugalija, o Čekija susitiks su Estija.
Turkijos rinktinė: Alperenas Sengunas 23 (8/9 dvit., 12 atk. kam., 9 rez. perd.), Cedi Osmanas 21 (4/5 dvit., 2/6 trit.), Ercanas Osmani 16 (5/6 dvit.), Furkanas Korkmazas 7 (1/4 trit.), Ademas Bona (3/6 dvit.) ir Kenanas Sipahi (7 rez. perd.) po 6, Shane Larkinas 5 (1/4 trit., 5 atk. kam.), Sehmus Hazeris 4, Sertacas Sanli ir Omeris Farukas Yurtsevenas (5 atk. kam.) po 2.
Čekijos rinktinė: Martinas Peterka 23 (4/6 dvit., 5/7 trit., 5 atk. kam.), Tomas Kyzlinkas (4/4 dvit., 0/5 trit.), Ondrejus Sehnalas (3/4 trit., 4 atk. kam., 8 rez. perd.) ir Janas Zidekas (3/10 trit.) po 9, Jaromíras Bohačíkas 8 (2/4 trit.), Vojtechas Hrubanas 7 (0/4 trit.), Petras Krivanekas ir Martinas Krizas po 4, Vítas Krejci 3 (0/5 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd., 4 kld.), Martinas Svoboda 2.
