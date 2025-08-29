Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Turkijos pergalę vainikavo įspūdingas Senguno pasirodymas

2025-08-29 16:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 16:42

Sunkią pergalę Europos čempionato A grupės rungtynėse Rygoje iškovojo Turkijos rinktinė. Ergino Atamano auklėtiniai rezultatu 92:78 (21:27, 24:10, 27:25, 20:16) įveikė Čekijos rinktinę.

Alperenas Sengunas | FIBA nuotr.

Sunkią pergalę Europos čempionato A grupės rungtynėse Rygoje iškovojo Turkijos rinktinė. Ergino Atamano auklėtiniai rezultatu 92:78 (21:27, 24:10, 27:25, 20:16) įveikė Čekijos rinktinę.

REKLAMA
0

Turkijos gretose fantastiškas rungtynes sužaidė 40 naudingumo balų surinkęs Alperenas Sengunas.

Jis nugalėtojams per 27 žaidimo minutes įmetė 23 taškus (8/9 dvit., 7/10 baud.), atkovojo 12 atšokusių kamuolių, atliko 9 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo 2 metimus, tačiau po 3 sykius suklydo ir pažeidė taisykles.

TAIP PAT SKAITYKITE:

21 tašką prie pergalės pridėjo Cedi Osmanas.

Pralimėjusiems Martinas Peterka surinko 23 taškus ir buvo vienintelis surinkęs dviženklį taškų skaičių.

REKLAMA
REKLAMA

Čekai pirmajame kėlinyje vienu metu buvo priekyje 8 taškais. Tačiau jie iniciatyvos neišlaikė ir antroje mačo pusėje kontrolę perėmė turkai. 33 – ąją minutę turkai pirmavo 77:70.

REKLAMA

Tada jie daugiau nei penkių minučių atkarpą laimėjo 11:0 ir po Sh. Larkino tritaškio komandas skyrė 18 taškų bei nugalėtojas tapo aiškus.

Turkija kitas grupės rungtynes žais su Portugalija, o Čekija susitiks su Estija.

Turkijos rinktinė: Alperenas Sengunas 23 (8/9 dvit., 12 atk. kam., 9 rez. perd.), Cedi Osmanas 21 (4/5 dvit., 2/6 trit.), Ercanas Osmani 16 (5/6 dvit.), Furkanas Korkmazas 7 (1/4 trit.), Ademas Bona (3/6 dvit.) ir Kenanas Sipahi (7 rez. perd.) po 6, Shane Larkinas 5 (1/4 trit., 5 atk. kam.), Sehmus Hazeris 4, Sertacas Sanli ir Omeris Farukas Yurtsevenas (5 atk. kam.) po 2.

Čekijos rinktinė: Martinas Peterka 23 (4/6 dvit., 5/7 trit., 5 atk. kam.), Tomas Kyzlinkas (4/4 dvit., 0/5 trit.), Ondrejus Sehnalas (3/4 trit., 4 atk. kam., 8 rez. perd.) ir Janas Zidekas (3/10 trit.) po 9, Jaromíras Bohačíkas 8 (2/4 trit.), Vojtechas Hrubanas 7 (0/4 trit.), Petras Krivanekas ir Martinas Krizas po 4, Vítas Krejci 3 (0/5 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd., 4 kld.), Martinas Svoboda 2.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų