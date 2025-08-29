Osaka apie Ostapenko žodžius „US Open“ turnyre: „Siaubinga frazė juodaodei žaidėjai“

Pralaimėjimą patyrusi J. Ostapenko, spausdama amerikietei ranką, priminė, kad ji neatsiprašė, kai pelnė tašką po smūgio į trosą. T. Townsend pasakė, kad atsiprašinėti neprivalo, o J. Ostapenko tada nusprendė pamokyti varžovę teniso etiketo.
„Ji man aiškino, kad aš neišsilavinusi, neišmanau teniso etiketo ir perspėjo mane, kad viskas bus kitaip, kai mes žaisime už JAV ribų. Aš manau, kad jai šiuo atveju reikėjo tiesiog tinkamai priimti pralaimėjimą. Mačo metu tikrai nerodžiau jai nepagarbos ir to paties tikėjausi iš varžovės, bet jei ji mane užsipuolė po mačo, tai aš tikrai nenusileisiu“, – sakė T. Townsend.
J. Ostapenko laikėsi kitos nuomonės: „Varžovė pasielgė nepagarbiai. Ji pasakė, kad neprivalo atsiprašinėti, jei pelno tašką po smūgio į trosą. Tenise yra tam tikrų nerašyti etiketo taisyklių. Tai pirmas kartas, žaidžiant WTA ture, kai mano varžovė po tokio smūgio net neatsiprašė. Vien tai, kad ji žaidžia savų sirgalių akivaizdoje, nereiškia, kad ji gali elgtis kaip nori“.
T. Townsend sakė, kad rasistinių užgauliojimų J. Ostapenko kalboje neįžvelgė, tačiau fanai laikėsi kitos nuomonės. Latvė sulaukė daugybės žinučių, kuriose buvo kaltinama rasizmu, nes juodaodę amerikietę vadino neišsilavinusia. J. Ostapenko vėliau savo „instagram“ paskyroje pabrėžė, kad niekada nebuvo rasistė ir kad gerbia visų tautybių žmones.
Spaudos konferencijoje šį incidentą pakomentavo buvusi pirmoji pasaulio raketė ir dukart „US Open“ čempionė Naomi Osaka.
„Tai vienas blogiausių dalykų, kokius gali pasakyti juodaodei žaidėjai tokiame sporte, kur didžiąją dalį žaidėjų sudaro baltaodės. Aš pažįstu Taylor, žinau, kaip sunkiai ji dirba ir kokia protinga yra. Ji yra toliausiai nuo tokio žmogaus, kurį galėtume pavadinti neišsilavinusiu.
Visgi, jei jūs klausiate manęs apie Ostapenko, tai aš galvoju, kad tai net nėra beprotiškiausias jos pasakytas dalykas. Nesu tikra, ar ji žino JAV istoriją, bet net neabejoju, kad daugiau ji tokių dalykų nebekalbės. Tai buvo tiesiog siaubinga“, – sakė N. Osaka.
Naomi Osaka reacts to the Townsend-Ostapenko incident. pic.twitter.com/nCnaQc844l— José Morgado (@josemorgado) August 28, 2025
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!