TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Stefanas Tsitsipas po pralaimėjimo „US Open“ išliejo emocijas dėl varžovo padavimų ir tęsia nesėkmių seriją

2025-08-29 11:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 11:36

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kuriame savo pasirodymą baigė graikas Stefanas Tsitsipas (ATP-28).

Stefanas Tsitsipas | Scanpix nuotr.

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kuriame savo pasirodymą baigė graikas Stefanas Tsitsipas (ATP-28).

0

Jis per 4 val. 26 min. 6:7 (5:7), 6:1, 6:4, 3:6, 5:7 pralaimėjo vokiečiui Danieliui Altmaieriui (ATP-56), o po mačo liko nepatenkintas varžovo bandymais atlikti padavimus iš apačios.

S. Tsitsipas penktajame sete turėjo galimybę užbaigti mačą pergalingai, bet ja nepasinaudojo.

Šis rezultatas pratęsė prastą S. Tsitsipo atkarpą – dukart „Didžiojo kirčio“ turnyrų finalininkas šį sezoną nė karto nepraėjo toliau nei iki antrojo etapo, anksčiau iškritęs jau po pirmųjų ratų „Australian Open“ ir Vimbldone.

Po mačo prie tinklo įvyko intensyvus rankų paspaudimas, kai S. Tsitsipas tarė varžovui: „Kitą kartą nesistebėk, kodėl į tave pataikysiu, gerai?“

Tai buvo nuoroda į ankstesnę akimirką ketvirtajame sete, kai D. Altmaieris padavinėjo kamuoliuką iš apačios, o S. Tsitsipas smūgiavo į D. Altmaierio kūną, kai šis kilo prie tinklo.

D. Altmaieris nereagavo į S. Tsitsipo pastabą, todėl graikas tęsė: „Aš tik sakau, jeigu tu atlieki padavimą iš apačios...“

D. Altmaieris tik papurtė galvą ir nuėjo.

S. Tsitsipas pastaruoju metu laimėjo tik vieną mačą iš septynių. Prieš „US Open“ jis vėl pasikvietė savo tėvą Apostolą Tsitsipą į trenerio pareigas.

56-oji pasaulio raketė D. Altmaieris pirmą kartą karjeroje pateko į „US Open“ trečią ratą, kuriame susitiks su aštuntuoju pagal skirstymą australu Alexu de Minauru (ATP-8), antrajame rate per 2 val. 2 min. 6:2, 6:4, 6:2 įveikusiu japoną Shintaro Mochizuki (ATP-112).

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

 

