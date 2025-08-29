Venus Williams iškovojo ilgai lauktą pergalę „US Open“ dvejetų turnyre

Nors V. Williams tvirtina, kad ji nėra gera dvejetų žaidėja, tačiau 14 „Didžiojo kirčio“ titulų, kuriuos ji poroje laimėjo kartu su seserimi Williams, byloja ką kita.
Be jaunesnės sesers šalia, ketvirtadienį 45-erių V. Williams parodė, kad ji vis dar yra pajėgi – „US Open“ turnyre ji iškovojo pergalę moterų dvejetuose pirmą kartą per daugiau nei dešimtmetį, kai su L. Fernandes 7:6 (7:4), 6:3 įveikė Liudmylą Kičenok ir Ellen Perez.
Po pergalės V. Williams atliko savo firminį apsisukimą ir mostą ranka bei pavadino L. Fernandez „geriausia partnere, su kuria kada nors žaidė, išskyrus Sereną“. 22-ejų L. Fernandez netgi priminė V. Williams jos seserį.
„Mūsų energija visiškai sutapo – atkaklumas, nenoras pasiduoti, susitelkimas kiekvienoje smulkmenoje, – sakė V. Williams. – Tai buvo nuostabu, nes, išskyrus Sereną, niekada neturėjau partnerės, kuri turėtų tokį mentalitetą, todėl buvo labai smagu.“
V. Williams ir 2021 metų vienetų vicečempionė L. Fernandez buvo akivaizdžios publikos favoritės ir teisėjai keletą kartų prašė žiūrovų nurimti. Tribūnos pakilo iš vietų po to, kai jos laimėjo pirmąjį setą po pratęsimo, nors atsilikinėjo 2:5 ir dar kartą – po pergalės.
„Leylah yra gera žaidėja, Venus taip pat gera dvejetų žaidėja, – sakė L. Kičenok. – Jos daug kartų žaidė dvejetus. Žino, kaip tai veikia. Galbūt pradžioje reikėjo šiek tiek laiko prisitaikyti, bet tada jos rado ritmą.“
L. Fernandez prisipažino, kad jautėsi „kaip vaikas per Kalėdas“ ir šokinėjo iš džiaugsmo, kai sužinojo, jog V. Williams nori su ja žaisti dvejetus. O išgirdusi palyginimą su Serena, ji buvo dar labiau nustebusi.
„Tai turbūt didžiausias komplimentas, kokį esu gavusi, – sakė L. Fernandez. – Jaučiu, kad tai labai dideli batai, į kuriuos turiu tilpti.“
Mačo metu tribūnose skambėjo šūksniai „Here we go, Venus, here we go!“, o viename iš plakatų buvo parašyta „Welcome to the Williams show“.
„Oho, – sakė V. Williams, kuriai buvo skirtas vardinis kvietimas į dvejetų turnyrą. – Ačiū jums. Ačiū, kad atėjote palaikyti mūsų.“
Ji nebuvo laimėjusi dvejetų mačo Niujorke nuo 2014 metų, kai kartu su Serena pasiekė ketvirtfinalį, ar apskritai jokio dvejetų mačo „Didžiojo kirčio“ turnyre nuo 2018-ųjų „French Open“. Paskutinį iš 14 titulų moterų dvejetuose seserys iškovojo 2016 metais Vimbldone.
„Dvejetai man nėra labai patogi zona, bet manau, kad ateina momentas, kai nustoji apie tai galvoti, – sakė V. Williams. – Kai reikia, darau, ką privalau, bet aš esu vienetų žaidėja, todėl eidama į aikštę visada sakau sau, kad tiesiog žaisiu vienetus. Stengiuosi nebūti tuo, kuo nesu.“
Kitame rate V. Williams ir L. Fernandez žais prieš norvegę Ulrikke Eikeri ir japonę Eri Hozumi.
„Iš tikrųjų jaučiuosi puikiai, – sakė V. Williams. – Su šiek tiek sėkmės išliksime, gal laimėsime dar vieną ratą ir tik gerėsime.“
